Coronavirus ultime notizie Lombardia: 8725 casi in totale, 1445 in più di ieri . Sono 744 i decessi

Purtroppo non arrivano notizie rassicuranti dalla Lombardia, almeno per quello che riguarda il numero di persone risultate positive al nuovo coronavirus. Se è vero che le strutture sanitarie cercano eroicamente di resistere, è anche vero che i numeri restano preoccupanti. Gli esperti lo avevano detto: i primi dati, con un cambiamento in positivo della curva, non arriveranno prima di altre due settimane. Ed è per questo che dobbiamo restare tutti a casa, che dobbiamo sacrificarci.

Oggi nel corso della conferenza stampa del 12 marzo 2020, è stato ancora una volta l’assessore Gallera a dare l’aggiornamento in merito a quella che è l’attuale condizione della regione. Salgono ancora i numeri della Regione Lombardia, arrivando a un totale di 8725 casi positivi di coronavirus. 1445 casi in più rispetto al giorno precedente che aveva registrato un aumento simile pari a 1489 casi. Anche il numero dei morti sale toccando quota 744, 127 in più di ieri.

Cresce inoltre anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva. Al momento la regione è in grado di fornire 920 posti in terapia intensiva, facendo un grandissimo sforzo. Gallera ha voluto precisare nel corso della conferenza stampa di oggi che, con i numeri in mano, non si può parlare di una fascia privilegiata: il virus colpisce tutti. I medici continuano a dare il massimo per i loro pazienti e combattono come in trincea.

CORONAVIRUS IN LOMBARDIA: I NUMERI DELLE PROVINCE

Ecco i numeri delle province lombarde

A proposito dei provvedimenti presi dal Governo, con il decreto dell’11 marzo 2020, Gallera poche ore fa aveva dichiarato:

Dopo una lettura attenta del Decreto approvato ieri notte dal Governo Conte, e soprattutto degli allegati, posso dire che il provvedimento poteva essere più incisivo e rigoroso, però è sicuramente un passo avanti importante. La necessità di azzerare la vita sociale, ridurre i contatti con le altre persone e adottare sempre misure di sicurezza anti contagio emergono comunque chiaramente. LA BATTAGLIA CONTRO IL CORONAVIRUS LA VINCIAMO NOI SE ADOTTIAMO STILI DI VITA IDONEI E SICURI. Da oggi Regione Lombardia farà di tutto per verificare che le attività commerciali e produttive che rimarranno aperte rispettino le norme di sicurezza previste.