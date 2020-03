Fabrizio Marchetti una delle più giovani vittime del coronavirus: muore a 32 anni

Da ormai un mese sentiamo dire che nessuno è immune, che il coronavirus può cambiare la vita di tutti, e spezzarla, come è successo a Fabrizio, una delle più giovani vittime di questa emergenza sanitaria. La notizia è arrivata poche ore fa da Nova Milanese, siamo in provincia di Monza Brianza. Fabrizio Marchetti aveva 32 anni, è morto dopo aver contratto il coronavirus. Il giovane, che aveva una bakery ed era amatissimo dai suoi familiari, dagli amici e anche dai clienti che lo adoravano, aveva iniziato ad avere i sintomi del coronavirus i primi di marzo. Purtroppo le difese immunitarie di Fabrizio erano molto deboli a causa di una infezione che aveva preso nel viaggio a Cuba che aveva fatto qualche mese fa. Per questo motivo, pensano i medici che hanno seguito il suo caso, Fabrizio non è riuscito a superare l’ostacolo più grande, quello arrivato con il coronavirus.

I primi di marzo Fabrizio aveva iniziato a sentire i sintomi del coronavirus ed era stato successivamente ricoverato in ospedale dopo che la febbre era aumentata e le sue condizioni erano peggiorate. Pochi giorni e le sue condizioni si sono aggravate.

Dai social un grandissimo abbraccio virtuale a Fabrizio e alla famiglia del giovane lombardo. Una amica della famiglia spiega: “Fabrizio verrà cremato, ma i suoi familiari ci tengono a dargli il funerale che merita non appena sarà finita quest’emergenza. Verrà celebrato a Nova Milanese”.

L’ADDIO A FABRIZIO DAI SOCIAL: DECINE E DECINE DI MESSAGGI

Trovo solo ora il coraggio di scriverti..non si può non provare rabbia, non si può credere a una tragedia simile..io ancora non ci credo. Mi sembra di vederti entrare ancora da quel cancelletto di casa. Tu animo così buono, ricco di idee e progetti, Tu..una gentilezza fuori dal comune, mai una parola fuori posto..Sono tante, tantissime le parole splendide che si possono spendere su di te… Ma quelle che in questo momento irrompono nella testa e che fanno male al cuore sono solo che non doveva andare così. NO NON DOVEVA ANDARE COSÌ! ❤

I momenti più belli della mia vita li ho vissuti al parco vertua dove ci trovavamo tutti insieme a sparare cazzate,divertirci come i pazzi,senza pensieri,fissati con L hardcore, ci sentivamo pronti per spaccare il mondo,non ci vediamo da tanto ma fai parte della mia infanzia migliore. virus di merda 🤬🤬🤬🤬è proprio vero che le persone migliori hanno la peggio R.I.P.buon viaggio amico mio❤️❤️❤️❤️❤️❤️

La notizia della morte di Fabrizio, che è uno dei più giovani malati di coronavirus in Italia a non sopravvivere avviva oggi, ma come si può vedere sui social, molti i commenti già dal 13 marzo 2020.

Alla famiglia di Fabrizio il nostro più sentito abbraccio.

