Coronavirus bollettino 3 aprile 2020: 766 nuovi deceduti, guariti 1480 in più. Attualmente positivi 85.388

Arrivano come sempre anche oggi gli aggiornamenti su quella che è attualmente la situazione in Italia. Da Roma, nella conferenza stampa della protezione civile, il bollettino del 3 aprile 2020.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 119.827 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (4.585 persone in più rispetto a ieri per una crescita del 4+%) . Di queste, 14.681 sono decedute (+766, +5,5%) e 19.758 sono guarite (+1480, +8,1%). Attualmente i soggetti positivi sono 85.388 (+2339 e +2,8%. Il conto sale a 119.827 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.741; 4.068 (+15, +0,4%), mentre 52.579 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Da lunedì a lavoro anche gli infermieri volontari che si sono candidati.

“Voglio ricordare che al momento c’è una sola data che è quella del 13 aprile, così come ha annunciato il presidente Conte. Alcune mie parole oggi sono state equivocate” ha detto Borrelli riferendosi all’intervista di questa mattina. “Il ragionamento è stato tradotto in un titolo che non rispecchia il ragionamento da me fatto” ha detto Borrelli.

Borrelli ha anche voluto precisare che il lavoro fatto della protezione civile, non può essere stigmatizzato gettando in pasto il nome di un funzionario, come è successo, e puntare il dito senza raccontare nei dettagli le storie. La protezione civile, ha confermato Borrelli, ha sventato la possibilità di truffe nella vendita di mascherine.

In merito alla fase 2, c’è un comitato scientifico che sta discutendo e sta elaborando le migliori strategie. La decisione sarà rimessa al governo. “Non mi posso permettere e non voglio permettermi di anticipare cose che a me non sono note” ha detto Borrelli.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: IL BOLLETTINO DALLA REGIONE LOMBARDIA

Questi intanto i dati arrivati dalla Lombardia, nella conferenza stampa che si è tenuta anche oggi intorno alle 17,30.

Sono 1.455 in più i positivi oggi in Lombardia. In totale invece sono 47.520 le persone positive dall’inizio dell’epidemia. Il dato è stato diffuso dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso dell’aggiornamento quotidiano sull’emergenza coronavirus. Ieri l’incremento era stato di 1.292 casi, “ma abbiamo processato molti più tamponi rispetto a ieri” spiega in conferenza.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: IL BOLLETTINO REGIONE PER REGIONE 3 APRILE 2020

Ecco i dati regione per regione, nelle ultime ore pare siano stati fatti molti tamponi. Il Piemonte è diventata ormai la terza regione per numero di contagi.