Coronavirus bollettino 6 aprile 2020, i dati: 636 morti in totale 16.523. Guariti 22.837

Appuntamento anche oggi alle 18 con la consueta conferenza stampa da Roma. A parlare anche oggi Angelo Borrelli che ci aggiorna sulla situazione attuale dell’emergenza coronavirus in Italia.

Sono 636 le vittime del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore; il numero delle persone decedute sale purtroppo a 16.523. Gli altri numeri: risultano 1.941 nuovi positivi (ieri se ne registravano 2.972), che portano il totale dei contagiati testati da tampone a 93.187 pazienti (ieri la cifra era 91.246).

Buone notizie dagli ospedali, a dimostrazione che le misure di contenimento stanno funzionando. Confrontando il dato settimanale, il numero dei ricoverati cala del 90%. Nelle ultime 24 ore sono guariti 1.022 pazienti, per un totale di 22.837. A questo punto, complessivamente sono 132.547 le persone colpite dal Covid-19 in Italia da inizio epidemia. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 28.976, di cui 3.898 in terapia intensiva.

“Quello che voglio evidenziare è che per il terzo giorno consecutivo il numero dei pazienti in terapia intensiva è in negativo” ha detto Borrelli. Il capo della protezione civile ha avuto anche un pensiero per l’anniversario triste del terremoto dell’Aquila.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE LOMBARDIA: IL BOLLETTINO DEL 6 APRILE 2020

I numeri della Lombardia fanno ben sperare ma, come ha precisato Gallera, i dati del lunedì si basano su un numero minore di tamponi ( in questo caso nelle ultime 24 ore sono state fatti circa 3000 tamponi in meno rispetto al sabato).

Gallera non ci sta e rimanda al mittente le accuse: la regione Lombardia non ha mandato i malati anziani di COVID19 dagli ospedali alle RSA ma ha chiesto, alle strutture che potevano avere aree autonome, se poteva ricevere pazienti per liberare posti in ospedale. Gallera sottolinea che è scritto tutto nero su bianco. E tra l’altro ricorda che le RSA che hanno aderito, sono poche, perchè non tutte potevano soddisfare i requisiti richiesti.

Ma vediamo i numeri. In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 1.089 casi di persone risultate positive al coronavirus. Dall’inizio dell’emergenza i casi positivi hanno raggiunto quota 51.534.

Sono 11.914 i ricoverati non in terapia intensiva (-95 rispetto a ieri) a cui si aggiungono i 1.343 in terapia intensiva (+26). E’ di 9.020 il numero delle persone decedute per Covid in regione, di cui 297 ieri. Lo ha spiegato l’assessore al Welfare Giulio Gallera in diretta Facebook.

CORONAVIRUS BOLLETTINO 6 APRILE 2020: I DATI REGIONE PER REGIONE

Ecco il bollettino di oggi