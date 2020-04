L’influencer Alessia Ferrante morta durante un intervento di chirurgia estetica

Sconvolge tutti la morte di Alessia Ferrante: l’influencer è morta a 37 anni durante un intervento di chirurgia estetica. Viveva a Bisceglie, il suo mondo era la chirurgia plastica, la medicina estetica, tra i suoi amici tanti i personaggi famosi che in queste ore non riescono a credere a quanto accaduto. Alessia Ferrante è morta ieri a Monopoli dove si era recata per sottoporsi a un intervento di liposuzione. Nel pomeriggio la tragedia, la telefonata del medico che chiedeva aiuto al 118 ma poi non è rimasto da fare che allertare i carabinieri e avviare le indagini nello studio medico che è stato sottoposto a sequestro. Così come è stato sequestrato anche il farmaco utilizzato per l’anestesia locale. Sembra sia stata infatti l’anestesia a causare il decesso di Alessia. Mentre ieri sera a Monopoli iniziavano a circolare le prime notizie sulla morte della giovane influencer la salma veniva condotta al cimitero restando a disposizione dell’autorità giudiziaria.

MORTA ALESSIA FERRANTE L’INFLUNCER DI 37 ANNI

Fino a poco prima dell’inizio dell’intervento la Ferrante aveva postato sui social una serie di storiers. In pochi attimi l’evento tragico che colpisce la famiglia di Renzo Ferrante, ex calciatore e attualmente dirigente del settore giovanile dell’ASA Bisceglie Calcio.

Sembra che l’influencer sia morta per arresto cardiaco mentre le veniva praticata l’anestesia per un intervento di asportazione di tessuto adiposo sulle gambe nel poliambulatorio privato di Monopoli. Il chirurgo plastico, titolare del poliambulatorio, è formalmente indagato per omicidio colposo, un atto dovuto per avviare le indagini. Per Alessia non era il primo intervento e pochi mesi fa sembra ne avesse già eseguito uno proprio nella stessa struttura. L’anestesia potrà dire cosa è accaduto.

Tra i tanti commenti sul suo profilo Instagram quello di Gabriele Parpiglia: “Sono scioccato vorrei fosse una fake news mi aveva scritto da Fiumicino incazzata nera . Non ci credo non ci credo”.

