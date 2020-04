Coronavirus bollettino 12 aprile 2020: quasi 20mila morti in Italia, 102.253 attualmente positivi

Difficilmente due mesi fa avremmo pensato che alle 18 di Pasqua avremmo atteso, come ormai facciamo tutti i giorni, il bollettino della protezione civile con la speranza di avere buone notizie per vedere la luce alla fine del tunnel. Ma è ancora presto, continuano a dircelo e a ricordarcelo. Per pensare a quella che sarà la nuova normalità, ci vorrà tempo. Sarà una taskforce che sta lavorando per questo a ridisegnare il modo di vivere nella nostra Italia. Presto lo scopriremo.

Ma intanto anche oggi 12 aprile 2020, arriva il bollettino dalla protezione civile, bollettino che ci racconta, quelli che sono oggi i dati dell’emergenza coronavirus in Italia.

Con 431 vittime nelle ultime 24 ore per Coronavirus, il numero complessivo dei morti è salito a 19.899 (ieri erano 19.468). Quello di oggi è l’aumento percentuale dei decessi più basso dall’inizio dell’emergenza. Va sottolineato che questo calo si deve al calo dei decessi in Lombardia, che ieri sono stati 110. I nuovi positivi sono 1.984 (un incremento sostanzialmente analogo a quello di ieri quando erano 1.998), per un totale di 102.253 (ieri erano 100.269). Nell’ultimo giorno, sono stati effettuati 46.720 tamponi, 10mila meno di ieri quando erano stati 56.609 in 24 ore ( in generale il sabato e la domenica vengono effettuati sempre meno test). Il totale supera ora il milione (1.010.193). I casi totali sono ora 156.363 , con un incremento di 4.092 in un giorno (ieri erano 152.271 e l’incremento di 4.694).

I pazienti dimessi sono in totale 34.211, con 1.667 persone guarite nelle ultime 24 ore (ieri erano +2.079). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 27.847 (-297 da ieri quando erano 28.144), di cui 3.343 in terapia intensiva (-38 da ieri quando erano 3.381). Il dato in questione cala per il settimo giorno consecutivo, per quanto meno di ieri quando il dato negativo era stato di -116. Aumentano a 71.063 le persone in isolamento domiciliare, contro i 68.744 di ieri.

Nella conferenza stampa di oggi Borrelli ha spiegato che la Provincia Autonoma di Bolzano ha effettuato un ricalcolo dei guariti verificando una diminuzione di 110 rispetto a ieri.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE LOMBARDIA: I DATI DEL 12 APRILE 2020

I dati dalla Lombardia:nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.460 nuovi positivi (ieri erano 1.544), per un totale di 59.052. I dati arrivano a fronte di 205.832 (+9.530) tamponi eseguiti. Il bilancio dei decessi raggiunge quota 10.621: oggi si sono registrati 110 casi (ieri erano 273, più del doppio). Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è di 1.176 (+2), i ricoverati sono 11.969 (-57).

CORONAVIRUS BOLLETTINO 12 APRILE 2020 DATI REGIONE PER REGIONE

Vediamo i numeri regione per regione