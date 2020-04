Luciana Martinelli ritrovata nel Tevere: che fine ha fatto la sua borsa? Mistero sulla morte della giovane insegnante

Che cosa è successo davvero negli ultimi giorni di vita di Luciana Martinelli la giova insegnante di inglese che ha litigato con sua sorella nella notte tra il 3 e il 4 aprile ed è uscita di casa per non tornarci più? Avevano litigato proprio perchè sua sorella le diceva che non poteva uscire, mentre Luciana non voleva rispettare la quarantena. A un amico scriveva che voleva andare in centro. Ed è proprio in centro a Roma che il suo cadavere è stato purtroppo trovato grazie alla segnalazione di un senza tetto, nel fine settimana. Luciana indossava ancora il cappotto verde che era stato descritto da sua sorella anche negli appelli di Chi l’ha visto, aveva anche una sciarpa, nonostante non facesse grande freddo. Forse perchè da quando aveva abbandonato la sua macchina, dormiva per strada? Ha dormito anche nei pressi di un bancomat, come si chiedono i giornalisti di Chi l’ha visto che hanno seguito il caso e continuano a farlo? Luciana Martinelli era da sola o in compagnia di qualcuno mentre si aggirava in una Roma vuota per l’effetto del lockdown?

LUCIANA MARTINELLI ULTIME NOTIZIE: COME E’ MORTA LA RAGAZZA?

Secondo i primi risultati dell’autopsia, Luciana sarebbe morta poco prima del ritrovamento. In effetti anche i vestiti mostrati ieri nella puntata di Chi l’ha visto non sembravano essere usurati dall’acqua e dal tempo. Inoltre i vigili del fuoco erano passati nello stesso punto anche ore prima, per cercare Luciana, proprio nelle acque del Tevere ma di lei, nessuna traccia. E nel posto del ritrovamento della giovane, a pochi metri, vive un gruppo di senza fissa dimora che pare non si fosse accorto di nulla.

CHE FINE HA FATTO LA BORSA DI LUCIANA?

Sul corpo di Luciana, pare non ci siano segni di violenza ma nelle prossime ore sarà possibile stabilire come è morta la giovane prof. Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 22 aprile 2020 si è parlato anche di una borsa, quella che Luciana ha preso prima di uscire di casa; una borsa a tracolla colorata che viene mostrata nel programma di Rai 3, che non è stata ritrovata. Dentro ci sono i documenti di Luciana e il suo cellulare. Qualcuno l’ha vista o forse qualcuno che era in compagnia della Martinelli l’ha presa? E’ possibile che sia stata spinta in acqua da qualcuno che voleva derubarla?

Al momento tutte le piste sembrano essere aperte e le indagini proseguono.