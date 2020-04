Coronavirus bollettino 25 aprile 2020: superate le 26mila vittime, dati regione per regione

Continua il trend positivo per quello che riguarda le persone che guariscono dal coronavirus in Italia e quindi la diminuzione del numero degli attualmente positivi. Nelle ultime 24 ore si registrano -680 unità e sono in totale 105.847 (ieri il calo era di 321 pazienti e dunque erano in totale 106.527). Queste le ultime notizie dal bollettino diramato oggi 25 aprile 2020 dalla protezione civile. Come saprete il punto stampa in diretta da Roma con Angelo Borrelli si tiene solo il lunedì e il venerdì in modo da rispondere alle domande dei giornalisti. Negli altri giorni della settimana invece i dati vengono forniti direttamente dal sito della protezione civile che inoltre, tramite i grafici, aggiornano anche altri parametri molto importanti per capire quella che è oggi l’andamento delle varie curve nella nostra Italia.

Tra i dati di oggi sicuramente da segnalare la preoccupante situazione in una regione del Nord Italia. Mentre la Lombardia resta ancora stabile, l’Emilia Romagna e il Veneto ormai da giorni hanno un trend in calo; chi invece non sembra vedere la luce fuori dal tunnel è il Piemonte. La regione super per la prima volta l’Emilia Romagna per numero di malati di Covid-19 con 15.502 positivi al tampone.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE 25 APRILE 2020: ANCORA ALTO IL NUMERO DELLE VITTIME

Diminuisce leggermente il numero delle vittime: si registrano 415 nuovi morti (ieri erano 420), solo in Lombardia le nuove vittime sono 163. Purtroppo gli esperti ci avevano già detto dall’inizio che il dato delle vittime sarebbe stato l’ultimo a calare. Purtroppo però ancora oggi sono davvero tante le persone che muoiono a causa del virus. In totale, da quando l’emergenza è iniziata in Italia, sono morte 26.384.

Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 195.351, con un incremento di 2.357 in un giorno (ieri l’incremento era di +3.021). Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati 62.447 in 24 ore, il totale dei test è dunque arrivato a quota 1.707.743 .

Le notizie positive: nelle ultime 24 ore sono guarite 2.622 persone (ieri le guarigioni erano 2.922), per un totale di 63.120. In calo i ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere in generale oggi sono 21.533 (ieri erano 22.068), di cui 2.102 in terapia intensiva (ieri erano 2.173). Le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia sono invece 82.212.

CORONAVIRUS BOLLETTINO 25 APRILE 2020: DATI REGIONE PER REGIONE

Ecco il grafico con l’andamento regione per regione