Coronavirus bollettino 30 aprile 2020, oggi ultima conferenza stampa in diretta: -3106 persone attualmente positive, 285 morti

Arrivano oggi dalla protezione civile di Roma le ultime notizie relative alla situazione in Italia nell’emergenza coronavirus. Come di consueto, nella giornata del giovedì assistiamo in diretta alla conferenza stampa da Roma con il capo della protezione civile Angelo Borrelli che comunica le ultime notizie sul bollettino del 30 aprile 2020.

Oggi c’è una notizia importante per quello che riguarda la conferenza stampa dalla protezione civile. Quella di oggi infatti sarà l’ultima conferenza stampa in diretta da Roma.

Il capo della protezione civile fa quindi un breve escursus di tutto quello che è successo negli ultimi due mesi e di quello che la protezione civile ha fatto sin dal primo giorno dell’emergenza. Un ringraziamento a chi ha fatto tutto il possibile in questa emergenza; da Borrelli anche un grazie sentito alla Germania, che ha ospitato pazienti della Lombardia. Un grazie anche a tutti gli altri paese d’Europa e del mondo per il supporto arrivato.

Un grandissimo ringraziamento poi anche agli italiani e a tutti coloro i quali hanno donato in questi mesi.

“Abbraccio tutti i familiari delle vittime, abbraccio i nostri medici, abbraccio i nostri infermieri, abbraccio i nostri operatori sanitari ” ha detto Borrelli. Un grazie da parte sua anche ai ministri e al Presidente del Consiglio.

Un ringraziamento anche ai giornalisti e a chi ha fornito in questi mesi informazioni a tutti gli italiani. Un grazie anche alla Rai che ha concesso il proprio segnale alle altre reti.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: SONO QUASI 28 MILA LE VITTIME

Iniziamo con un dato importante, quello delle vittime. Oggi si scende di nuovo sotto le trecento, un dato fondamentale. Nelle ultime 24 ore si registrano 285 nuove morti (ieri erano 323). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 27.967. Sono ancora troppe, è chiaro, ma il calo ci fa ben sperare che a breve, questo incubo possa davvero finire.

CORONAVIRUS IL BOLLETTINO DEL 30 APRILE 2020: TUTTI I DATI

Oggi si contano –3.106 persone attualmente positive. E’ il dato più elevato da quando l’emergenza è arrivata. La cifra fa scendere il totale degli attualmente positivi al virus a 101.551 (ieri erano 104.657). Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 205.463, con un incremento di 1.872 in un giorno (ieri l’incremento era di +2.086 ). Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati 68.456 in 24 ore (ieri il dato era di 57.272 tamponi effettuati in un giorno), il totale dei tamponi è dunque arrivato a quota 1.979.217, e i relativi casi testati sono ad oggi 1.354.901.

Capitolo guariti, nelle ultime 24 ore sono 4.693 pazienti (ieri il dato era 2.317 persone risultate negative al tampone), per un totale di 75.945 pazienti guariti. Si conferma il calo generale dei ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere sono al momento 18.149 (ieri erano 19.210), di cui 1.694 in terapia intensiva (ieri erano 1.795). Le persone in isolamento domiciliare sono 81.708 (ieri erano 83.504).

CORONAVIRUS BOLLETTINO 30 APRILE 2020: DATI REGIONE PER REGIONE