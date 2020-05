Le parole di Papa Francesco il primo maggio: l’importanza della dignità del lavoro

Oggi un primo maggio dal sapore sicuramente diverso per tutti: per molti italiani che hanno ancora un lavoro ma sono fermi a casa, per molti invece il lavoro non c’è più. Per altri c’è un grosso punto interrogativo sul futuro. In questo giorno così particolare arrivano le parole di Papa Francesco che il primo maggio ha un pensiero per i lavoratori ma non solo.

Francesco ha presieduto la Messa a Casa Santa Marta nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Giuseppe lavoratore. Presente nella cappella dedicata allo Spirito Santo una statua di San Giuseppe artigiano portata per l’occasione dalle Acli, le Associazioni cristiane dei Lavoratori italiane.

LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO IL PRIMO MAGGIO FESTA DEI LAVORATORI

Le parole del Papa come sempre lanciano un forte messaggio: “Oggi, che è la festa di San Giuseppe lavoratore, anche la Giornata dei lavoratori, preghiamo per tutti i lavoratori. Per tutti. Perché a nessuna persona manchi il lavoro e che tutti siano giustamente pagati e possano godere della dignità del lavoro e della bellezza del riposo.“

L’importanza del rispetto della dignità delle persone: “Ogni ingiustizia che si fa su una persona che lavora, è calpestare la dignità umana, anche la dignità di quello che fa l’ingiustizia: si abbassa il livello e si finisce in quella tensione di dittatore-schiavo. Invece, la vocazione che ci dà Dio è tanto bella: creare, ri-creare, lavorare. Ma questo si può fare quando le condizioni sono giuste e si rispetta la dignità della persona.“

E ancora: “Oggi ci uniamo a tanti uomini e donne, credenti e non credenti, che commemorano oggi la Giornata del Lavoratore, la Giornata del Lavoro, per coloro che lottano per avere una giustizia nel lavoro, per coloro – imprenditori bravi – che portano avanti il lavoro con giustizia, anche se loro ci perdono. “