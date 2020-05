Silvia Romano finalmente in Italia: il saluto sulla pista e l’abbraccio ai suoi cari

Completamente ricoperta da capo a piedi, con la mascherina, con i guanti: Silvia Romano è tornata in Italia, intorno alle 14,25 è scesa a Ciampino dall’aereo che l’ha riportata finalmente a casa. Immagini che lasciano il segno e che commuovono. Dopo un anno e mezzo Silvia può tornare a casa. Non sarà la Milano che ha lasciato, troverà tutto un mondo che non si aspetta. Ma ha ritrovato le braccia della sua mamma e del suo papà: per loro i primi abbracci. Il saluto del Premier Conte e quello di Luigi di Maio, l’abbraccio caloroso di chi non può darglielo ancora ma fa sentire tutto il suo affetto. L’arrivo di Silvia Romano è stato mostrato in diretta tv sulle al news e anche nella puntata di Domenica IN con Mara Venier che le ha dato un abbraccio virtuale, quello che tutti da casa, oggi le vorremmo dare.

SILVIA ROMANO TORNA IN ITALIA: ECCO LE PRIME IMMAGINI

Saluta tutti Silvia con un sorriso, togliendosi anche la mascherina per mostrare tutta la sua felicità. Adesso dovrà abituarsi alle nuove regole, alle tante restrizioni ma immaginiamo non vedrà l’ora di rientrare a casa dove il suo quartiere si prepara ad accoglierla in grande stile. Nessun abbraccio ma tanto affetto dai balconi, quelli che negli ultimi due mesi si sono vestiti a festa per dare forza, per incoraggiare, per dire grazie.

La giovane volontaria sarà portata in Procura a Roma per essere ascoltata dai pm che hanno avviato un’indagine per rapimento a scopo di terrorismo.