Addio ad Arianna Varone promessa del calcio femminile: è morta a 21 anni

Una giornata drammatica quella di oggi, un lutto che colpisce l’Italia intera. Ci lascia una giovanissima donna, una promessa del calcio italiano. Arianna Varone, 21 anni, giocatrice della Riozzese, è morta in un tragico incidente stradale avvenuto alle porte di Pavia. La giovane, residente a Gropello Cairoli, è morta in un brutto incidente; era a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro un camion, forse dopo aver urtato un’auto. Per il momento questa è solo la prima ricostruzione dei fatti, nelle prossime ore le forze dell’ordine cercheranno di capire meglio, quello che è accaduto. Il sinistro è avvenuto lungo l’ex Statale 596 dei Cairoli, in località Santa Croce tra i comuni di San Martino Siccomario e Cava Manara.

Secondo quanto si apprende, l’autista del mezzo pesante e i genitori della ragazza, accorsi sul luogo dell’incidente, sono stati a loro volta soccorsi in seguito allo choc riportato per quanto accaduto.

Tantissimi i messaggi sui social per la giovanissima Arianna, i suoi amici non riescono ancora a credere che sia potuto succedere. “Ci stringiamo a voi in questa terribile disgrazia. noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscere …, le sue qualita’ e la sua forza, proprio per il rispetto che gli dobbiamo, cercheremo di fare in modello del suo ricordo. uniti al vostro dolore, un abbraccio Arianna” scrive una delle persone che lavorava nella squadra calcio con la ragazza. E ancora un altro dolce messaggio per Arianna: “Mi risulta impossibile pensare che sia vero! Non riesco a pensarti senza il tuo sorriso!!Mi domando perche succedono queste cose?? Non trovo una spiegazione,riposa in pace Arianna❤️ Abbraccio forte alla tua bellissima famiglia” scrive un’altra persona sulla pagina Fb di Arianna.

MESSAGGIO DI CORDOGLIO PER ARIANNA DALLA SUA SQUADRA DI CALCIO

“La Società ASD Riozzese, sgomenta e affranta, comunica che nella notte per un tragico incidente stradale è venuta a mancare la nostra Arianna Varone. Ci stringiamo al dolore della famiglia alla quale siamo e saremo sempre vicini”. Così, in un comunicato, la Riozzese, la squadra in cui militava Arianna Varone.