Flavio Briatore al Corriere: “Sto bene, ho solo una prostatite”

Ieri sera avevano fatto molto discutere le dichiarazioni di Daniela Santanchè che in diretta per il programma In onda, su La7, aveva smentito la notizia del giorno. Lei che si dichiara una delle migliori amiche di Flavio Briatore, racconta di averlo sentito in giornata e di non essere assolutamente a conoscenza del fatto che avesse il covid 19. La Santanchè spiega che Briatore si trova in ospedale per una prostatite. Le parole dell’imprenditrice fanno il giro del web e questa mattina, a confermare la tesi, ci pensa lo stesso Flavio Briatore. Parla al telefono con Candida Morvillo, per il Corriere della sera, e le spiega che è stato ricoverato, proprio come ha detto la Santanchè, per una prostatite. La giornalista prova ad approfondire ma durante la conversazione, Briatore si eclissa.

Ed ecco il giallo dell’estate: Flavio Briatore ha o non ha il covid 19?

DAL CORRIERE DELLA SERA L’INTERVISTA A BRIATORE

La giornalista racconta di aver ricevuto una telefonata intorno alle 18,30. E’ stato proprio Flavio Briatore a mettersi in contatto con lei. Non appena vede il numero comparire, la Morvillo risponde e chiede subito all’imprenditore come stia: “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato“. Briatore spiega che visto che si trovava in ospedale, ne ha approfittato per fare il tampone, ma non sa ancora se sia positivo o meno. Cosa bizzarra visto che da domenica a martedì sono passati tre giorni e ormai gli esiti del tampone si comunicano subito. Ma visto che la giornalista non ha indugiato su questo dettaglio, potrebbe anche darsi che il tampone Briatore, lo abbia fatto dopo due giorni dal suo ricovero ( sarebbe parecchio grave, considerando il focolaio che c’è nel suo locale in Sardegna).

La Morvillo fa notare a Briatore che ormai si parla di lui come di un positivo al covid19, ricoverato per questo motivo: “Lasci dire, può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…” ha risposto l’imprenditore. Briatore dice inoltre di stare molto bene.

La giornalista fa anche delle sue considerazioni personali sulla voce che ha sentito durante la conversazione: “Quanto alla polmonite, la voce, quando ha chiamato, era la solita, la sua: sonora, ironica, non quella di uno che ha difficoltà respiratorie“.

Molto particolare il fatto che l’ufficio stampa del locale di Briatore, abbia parlato di febbre. Certo non di covid 19 ma non ha neppure smentito le tante notizie del giorno, riprese non solo dalle principali testate italiane ma anche da tutti i telegiornali.

