E’ morto il vescovo di Caserta Giovanni d’Alise dopo il ricovero per covid 19

Le ultime notizie arrivano questa mattina da Caserta. Purtroppo non ce l’ha fatta il Vescovo di Caserta Giovanni D’Alise. Era stato ricoverato dal 30 settembre all’ospedale di Caserta a causa del Coronavirus, è morto per complicazioni polmonari. È il primo presule deceduto per il covid. Il vescovo prima di essere ricoverato aveva accusato un leggero malessere e febbre. Sottoposto poi a tampone era risultato positivo al covid 19. Le sue condizioni sembravano comunque essere buone anche se i medici avevano deciso di tenerlo comunque ricoverato in ospedale in via precauzionale. Negli ultimi giorni però le condizioni del vescovo, che aveva 72 anni, sono peggiorate.

Giovanni d’Asile era vescovo a Caserta da sei anni.

E’ MORTO IL VESCOVO DI CASERTA GIOVANNI D’ALISE: LE ULTIME

In un post su facebook, il parroco nonché vicario foraneo Nicola Lombardi, direttore dell’Istituto Superiore di Scenzie Religiose, scrive parole cariche di dolore. «È volata in Cielo l’anima benedetta del nostro carissimo pastore Giovanni D’Alise stringendo tra le mani la corona del Santo Rosario. Increduli siamo profondamente addolorati e prostrati. Lo accolga fra le sue braccia misericordiose Dio nostro Padre. Eleviamo per lui le nostre ferventi preghiere di suffragio. Il Cristo Risorto lo accolga nel suo Regno».

La situazione in Campania sembra peggiorare di giorno in giorno per quello che riguarda la situazione nuovi contagi con la provincia di Caserta che al momento è la più colpita.

Il sindaco di Caserta Carlo Marino, ha salutato il vescovo con un post sui social: “Dolore e commozione per la scomparsa del nostro amato Vescovo Monsignor Giovanni D’Alise.Esprimo qui il cordoglio mio personale ed a nome della Città di Caserta. Ora non è il momento delle parole ma delle preghiere per la sua anima.“