Beatrice Lorenzin positiva al covid 19: “E’ proprio una bestiaccia di virus”

Questa seconda ondata di Covid 19 continua inarrestabile la sua ascesa anche se in Italia, fortunatamente, rispetto agli altri stati europei come la Francia, dove i contagi superano da settimane i 10 mila giornalieri ( si è toccato anche il picco di 17 mila) i numeri sono ancora bassi. Tra i nuovi positivi c’è anche l’ex ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin che via social, ha informato tutti della sua positività al covid 19.

“Ciao a tutti, purtroppo sono risultata positiva al covid 19” ha detto la Lorenzin in un video postati sui social.

IL MESSAGGIO DI BEATRICE LORENZINI SUI SOCIAL: SONO POSITIVA AL COVID 19

Le parole della Lorenzin sui social:

In questo momento ho un po’ di febbre e mal di gola, ma sono sotto monitoraggio e la situazione è tranquilla. Comincio le cure. Grazie all’aiuto di medici e infermieri sono sicura che vincerò

Ed ecco il video che l’ex ministro ha postato:

La Lorenzin ha aggiunto:

E’ proprio una bestiaccia di virus però se io che sono particolarmente attenta sono rimasta contagiata. Essere contagiati è più facile di quello che pensiamo, a tutte le altre persone che in questo momento sono nelle mie condizioni: io ho figli e marito negativo, ho il problema di come organizzare la famiglia, l’isolamento, la quarantena… Non è facile per nessuno. Prestiamo tutti attenzione