Massimo Giannini positivo al covid 19: è stata evacuata la sede de La Stampa

Anche questa volta l’annuncio arriva dai social ed è un nuovo caso di positività. Il direttore della Stampa Massimo Giannini è positivo al coronavirus. Lo ha reso noto lo stesso giornalista, ex vicedirettore ed editorialista di Repubblica, in un tweet: “Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al #COVID19″, ha scritto Giannini. L’annuncio è stato dato un’oretta fa e tanti sono i messaggi di in bocca al lupo per il direttore ma tanti anche i tweet ironici che si rifanno ad alcune sue dichiarazioni. Come succede sempre in questi casi, sui social si vomita di tutto.

LE PAROLE DI MASSIMO GIANNINI SUI SOCIAL

“Ringrazio tutti per l’affetto, al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e più di sempre. Ma attenti: il #virus c’è, usiamo tutte le precauzioni. Solo così ‘andrà tutto bene‘”. Queste le parole che il giornalista ha usato sui social cercando di sensibilizzare tutti al continuo uso delle mascherine.

Massimo Giannini in questi giorni si era recato regolarmente nella redazione de La Stampa ed è per questo che è arrivata la decisione di evacuare tutto. La sede della Stampa in via Lugaro a Torino sarà chiusa oggi e domani per la sanificazione urgente. Come succede in questi casi, le persone entrate in contatto con Giannini, qualora avessero dei sintomi, potranno fare il tampone, altre resteranno in quarantena fiduciaria, in attesa di capire quello che sta succedendo.

Da parte nostra auguri di pronta guarigione.