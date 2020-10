Giuseppe Conte torna a parlare agli italiani: oggi il discorso in diretta

Giuseppe Conte parlerà nel pomeriggio di oggi 18 ottobre 2020. Una conferenza stampa in diretta oggi, quella che il Premier Conte ha deciso di tenere. Non è stato ancora comunicato in modo ufficiale sui suoi social ma pare che l’orario indicato per la conferenza di oggi sia stato stabilito. Il premier infatti dovrebbe parlare intorno alle 18. Nel suo discorso potrebbero esserci delle anticipazioni di quello che sarà il nuovo decreto legge che potrebbe essere approvato nelle prossime ore. Conte, prima della conferenza stampa ha già fatto delle specificazioni, dicendo che al momento per l’Italia non è previsto nessun nuovo lockdown. Non ci sarà la chiusura delle scuole generalizzata ma un invito invece, laddove fosse possibile, all’utilizzo dello smartworking. Questo soprattutto per permettere che ci siano sempre meno persone sui mezzi pubblici che continuano a essere un grande problema per quello che riguarda la circolazione del virus.

Le Regioni propongono di non chiudere le palestre e lasciare i locali aperti fino alle 24. In Italia altri 10.925 casi registrati in un giorno, su 165mila tamponi. Venerdì picco di contagi nel mondo: 400mila casi in 24 ore, non era mai successo.

GUSEPPE CONTE CONFERENZA STAMPA 18 OTTOBRE 2020

Il premier quindi, dovrebbe parlare oggi, come accadeva nei mesi passati, lo farà probabilmente in diretta sui social. Sarò sicuramente possibile seguire il suo discorso anche sui canali all news; probabilmente si andrà in onda in diretta anche su Rai 1, dove a quell’ora è in onda Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini che in diretta potrebbe gestire i tempi. Diverso il discorso per Canale 5 dove andrà in onda una puntata di Domenica Live registrata, per cui non è detto che il discorso sia trasmesso.

Vi ricordiamo tra i canali di All News: il 48 per quello che riguarda la Rai, il 50 con tutte le news di SkyTg24 e il 51 con Tgcom24.