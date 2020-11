Si può usare la macchina con persone non conviventi? La risposta zona per zona

Si può usare la macchina con persone non conviventi? Questa è un’altra delle domande frequenti alla quale il governo ha deciso di dare una risposta sul sito ufficiale, creando delle FAQ, una lista di domande che ricorrono spesso in queste ore. Si fa quindi chiarezza anche in merito a quelli che sono gli spostamenti concessi e arrivano le risposte ufficiali sulle quali fare affidamento. Cosa si può fare quindi con la macchina in zona rossa, in zona arancione e in zona gialla? Vediamo le risposte in base alle varie aree. Ci sembra di aver capito, in base alle risposte che si trovano sul sito del Governo, che in tutte e tre le zone, ci siano le stesse regole per quello che riguarda l’utilizzo dell’autovettura. L’invito resta in ogni caso, quello di muoversi il meno possibile da casa.

SI PUO’ USARE LA MACCHINA CON PERSONE NON CONVIVENTI IN ZONA ROSSA?

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

SI PUO’ USARE LA MACCHINA CON PERSONE NON CONVIVENTI IN ZONA ARANCIONE?

SI PUO’ USARE LA MACCHINA CON PERSONE NON CONVIVENTI IN ZONA GIALLA? LA RISPOSTA