E’ stato arrestato Gabriele dopo le accuse di Valentina: “Mi ha picchiato”

E’ stato arrestato Gabriele, l’uomo che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime settimane grazie alla trasmissione Chi l’ha visto. Proprio da Rai 3 era partita la segnalazione per la scomparsa di Valentina, finita in ospedale dopo una aggressione subita. A chiedere l’aiuto di Chi l’ha visto era stato il fratello della ragazza che aveva ricevuto dei messaggi mentre lei era in ospedale ma che poi non aveva avuto più sue notizie. Non lo aveva di nuovo contatto Valentina perchè nel frattempo aveva denunciato i maltrattamento subiti alle forze dell’ordine che hanno trovato per lei un luogo sicuro dove potesse essere curata e seguita.

Ma la trasmissione di Rai 3 è andata avanti in questa storia, tra Livorno e la provincia Toscana, per capire cosa potesse aver visto Gabriele quella notte, analizzando anche la testimonianza della madre dei suoi figli, sempre al suo fianco.

ARRESTATO IN PUGLIA GABRIELE, INDAGATA PATRIZIA LA DONNA AL SUO FIANCO

Gabriele e la donna, nei racconti fatti a Chi l’ha visto, circa la notte dell’aggressione, si erano smentiti più volte. In una versione avevano detto di essere andati a cercare Valentina perchè non tornava a casa, in un’altra avevano detto di aver sentito dei miagolii come di un gatto e di averla trovata fuori di casa. Avevano detto che Valentina aveva riconosciuto due degli aggressori e che c’erano altri due uomini coinvolti. Ma a quanto pare la ragazza scomparsa nel nulla e presa in custodia dalle forze dell’ordine, ha dato tutta un’altra versione e ha denunciato Gabriele che adesso è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse a lui rivolte. Indagata anche la donna sempre al fianco di Gabriele, che ha lasciato con lui la Toscana, alla volta della Puglia. E proprio a Foggia Gabriele sarebbe stato arrestato poche ore fa, come rivela la trasmissione di Rai 3 che ha continuato a seguire il caso.

La redazione di Chi l’ha visto tra l’altro ha anche ricevuto segnalazione diverse su Gabriele. La più inquietante è quella di una ragazza che racconta di esser stata sequestrata e picchiata dall’uomo. La giornalista di Chi l’ha visto che sta seguendo il caso, aveva chiesto informazioni al legale di Gabriele che smentiva categoricamente le accuse ricevute dal suo cliente.