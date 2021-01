Lotteria Italia 2020 estrazione biglietti vincenti: 5 milioni di euro vanno a Pesaro

Non è stata una grande stagione per la Lotteria Italia quella del 2020. Nel maledetto anno del covid 19, anche la voglia di tentare la fortuna con il biglietto vincente della lotteria Italia è venuta meno. Ma alla fine un fortuna, o dei fortuna, ci sono! Nella puntata speciale de I Soliti Ignoti in onda ieri sera su Rai 1, è stato infatti estratto il biglietto vincente della lotteria Italia 2020-2021 che vede il trionfo delle Marche. Il primo biglietto, infatti è stato venduto a Pesaro. Alle Marche quindi la vittoria, con il biglietto della Lotteria Italia che vince 5 milioni di euro.

Una serata non semplice quella della Lotteria Italia per Amadeus che ha dovuto cedere anche la linea per l’edizione straordinaria del TG 1 visto quello che stava succedendo negli Stati Uniti.

Primo premio lotteria Italia 2020: 5 milioni di euro vanno a Pesaro

E’ il biglietto E 409084 a valere 5 milioni di euro a va a Pesaro.

Dal secondo al quinto biglietto della Lotteria Italia: fuori le grandi città

A differenza di quanto successo negli anni passati, a trionfare nella Lotteria Italia 2020, sono i piccoli centri, le province. Almeno per i primi 5 posti non spiccano grandi città. Il secondo premio da 2.000.000 euro va al tagliando G 162904 venduto a Prizzi, in provincia di Palermo. Il terzo premio da un milione è stato vinto dal biglietto A 066635 venduto a San Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma. Il quarto premio da 500mila euro va al tagliando D 114310 venduto ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 250mila euro va al tagliando A 211417 venduto a Cavarzere, in provincia di Venezia.

Calo delle vendite dei biglietti della lotteria Italia

Come dicevamo in precedenza, non è stata una grande annata questa per la lotteria Italia. E c’era anche da aspettarselo. Questa edizione della Lotteria ha visto un crollo nella vendita di biglietti: soltanto 4,6 milioni con un calo del 32% rispetto allo scorso anno. Meno gente che si è mossa in giro per l’Italia, e probabilmente quindi anche una vendita minore negli autogrill; meno gente in giro per le città, tante attività chiuse per mesi. Ma alla fine un vincitore c’è!

E speriamo che questi 5 biglietti della Lotteria Italia possano dare una grossa mano di aiuto a chi ne ha realmente bisogno, visto tutto quello che è successo in questo maledetto 2020.