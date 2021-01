Rinnovo patente 2021, proroga delle scadenze: cosa sapere

Cosa sapere sul rinnovo della patente per il 2021? Le nuove linee guida sono state fissate e, per chi è in scadenza del permesso di guida, arrivano buone notizie con la proroga della scadenza del documento e nuove date (allungate nel tempo) da rispettare. Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere su come rinnovare la patente di guida e cosa accade per chi è invece in possesso del foglio rosa, lo speciale permesso dato agli iscritti alle varie scuole guida in attesa di sostenere gli esami.

Rinnovo patente 2021, prorogata la scadenza

Chi è in possesso di un documento di guida che sta per scadere potrà attendere ancora un po’ per il rinnovo: la data fissata per ora è quella del 30 aprile 2021 ma molto probabilmente potrebbe essere fatta ulteriormente slittare. Peraltro sono previste posticipazioni anche per il foglio rosa e per i certificati medici. Visto il periodo particolarmente delicato (legato al Coronavirus) si è deciso infatti di posticipare alcune importanti scadenze così come è stato fatto per altri documenti (per esempio la carta d’identità). Un primo slittamento era stato già previsto su tutto il territorio dell’Unione Europea (escluse Croazia, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Slovenia e Spagna) per le patenti in scadenza tra il primo febbraio e il 31 agosto 2020. Ma vista la persistente situazione legata al Covid un nuovo slittamento è stato messo in programma. Indipendentemente dalla data di scadenza segnata sulla patente di ognuno, che sia 2020 o 2021, il nuovo giorno di scadenza per tutti questi documenti è fissato al 30 aprile 2021.

Le novità per il foglio rosa

Proroghe alle scadenze sono state previste anche per coloro che sono in attesa di sostenere gli esami per entrare in possesso delle patenti di guida. E’ stato infatti spostato il termine entro il quale si doveva sostenere l’esame di teoria, per il quale è generalmente stabilito un periodo di tempo di 6 mesi. Se i 6 mesi di tempo per sostenere la prova sono scaduti tra il 31 gennaio 2020 e il 15 ottobre 2020, il nuovo termine per sostenere l’esame è stato fissato al prossimo 13 gennaio, questo con l’obiettivo di facilitare tutti coloro che aspettano da molto tempo di sostenere gli esami spesso annullati per la pandemia. Per procedere alla prenotazione dell’esame gli interessati dovranno contattare l’Ufficio di Motorizzazione civile competente. Per quanto riguarda la validità dei fogli rosa in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, questa è prorogata al 3 maggio 2021.

Certificati medici, cosa cambia?

Anche per quanto riguarda i certificati medici rilasciati per essere allegati alle domande di conseguimento della patente, con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, resteranno validi fino al 3 maggio 2021 (la stessa data dei fogli rosa).