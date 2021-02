La figlia di Ilenia Fabbri: “Non è stato mio padre, non me l’avrebbe mai fatto”

“Ho paura che mia mamma possa essere arrabbiata con me perchè non ero in casa” queste le parole di Arianna, la figlia di Ilenia Fabbri alla giornalista di Rai 1 Lucilla Masucci. Nella puntata de La vita in diretta in onda oggi 23 febbraio 2021, per la prima volta in tv Arianna racconta quello che pensa, e quello che ha visto il maledetto giorno in cui la mamma è stata uccisa. Ribadisce ai microfoni de La vita in diretta la sua convinzione: non è stato suo padre a uccidere la sua mamma. La ama troppo, non le avrebbe dato questo dolore.

Omicidio Ilenia Fabbri: parla Arianna convinta dell’innocenza di suo padre

Le parole di Arianna: “Non me l’avrebbe mai fatta una cosa del genere, una cosa così brutta. Mio padre mi ama tanto, me lo diceva anche mia mamma. Lui vive per me. Non è stato lui. Io gliel’ho chiesto piangendo e lui mi ha risposto che non stato lui. Io ho 21 anni ho dovuto organizzare il funerale di mia madre. Non è stato mio padre. Io non avrò pace fino a quanto l’assassino non sarà arrestato e andrà in carcere a vita. “

La ragazza racconta il dramma di quel giorno. Si sente in colpa e non riesce a nasconderlo.

“Ha visto la sagoma di questo uomo vestito di scuro, con le spalle grandi. Mia mamma non lo conosceva lei gli chiedeva chi era e che cosa volesse. Poi lei si è chiusa in camera. Babbo è rimasto fuori perchè lui non entrava mai. Io sono entrata, ho urlato, mi hanno detto di stare calma, io ho urlato che la mamma era morta. Io mi sento in colpa per tutto perchè il mio babbo è in queste condizioni, perchè la mia amica ha subito un trauma e soprattutto perchè non ero in casa e non ho potuto salvare la mia mamma” ha raccontato Arianna in lacrime alla giornalista di Rai 1.

La giornalista Lucilla Masucci tra l’altro conferma una nuova indiscrezione trapelata in queste ore. Non erano 100 mila euro i soldi che Ilenia si aspettava dal procedimento con suo marito, l’avvocato ha spiegato che sul tavolo c’erano quasi 500 mila euro. E’ per questo che gli inquirenti continuano a pensare che sia stato l’ex marito di Ilenia a commissionare l’omicidio.