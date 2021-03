Benno Neumair e le sue donne: ha manipolato anche loro dopo il duplice omicidio?

Si cerca davvero di andare a fondo, anche per capire che cosa abbia fatto Benno Neumair dopo il 4 gennaio, giorno in cui ha ucciso i suoi genitori. Ha chiesto aiuto a qualcuno o ha ingannato e manipolato le persone che gli stavano vicino credendolo innocente? E’ quello che vogliono capire gli inquirenti andando a fondo in questa indagine. Si parte dalle tre donne che sono state in qualche modo collegate a Benno nei giorni successivi all’omicidio dei suoi genitori.

Abbiamo ascoltato in tv la voce di Martina ma non è la sola donna ad aver fatto parte in qualche modo della vita di Benno in questo periodo. Oltre a lei, secondo quello che hanno ricostruito gli investigatori, anche altre due donne. Benno le ha manipolate, loro lo credevano innocente? Sanno qualcosa sulle azioni di Benno o sono all’oscuro di tutto?

Da Martina la notte dell’omicidio: a lei porta i vestiti da lavare

Martina ha voluto sin da subito dire di non avere nulla a che fare con la vicenda legata a Peter e Laura Neumair nonostante Benno quella notte fosse andato a casa sua. Ma non ha consegnato i vestiti che lui le aveva dato quella sera, quando gli agenti sono entrati a casa sua per la perquisizione. Qualche ora dopo dirà di esser stata turbata da quella situazione. Al momento è la sola indagata. Dopo quella sera però Martina non sembra aver più intrattenuto rapporti con Benno, che conosceva da poco tempo.

Due donne nei giorni successivi al duplice omicidio al fianco di Benno

C’è invece una ragazza molto giovane, insegnante d’asilo che viene ripresa più volte nei video girati dai giornalisti nei giorni successivi alla scomparsa dei genitori di Benno. Entra ed esce con lui dalla casa della famiglia Neumair. Sembra fidarsi di Benno, così tanto da stare al suo fianco anche quando ci sono i primi sospetti su di lui. Pare che sia stata lei ad accompagnarlo all’autolavaggio per lavare la macchina e anche a comprare l’acqua ossigenata ( come riferisce anche la trasmissione Pomeriggio 5 nella puntata del 10 marzo 2021). La sua posizione è stata archiviata.

La terza figura femminile al fianco di Benno in questi ultimi mesi è una donna di origine tedesca sulla cinquantina. Con lei Benno avrebbe passato gli ultimi giorni prima di essere arrestato, Si era trasferito a casa sua. Non risulta esser stata indagata.

Queste tre donne che hanno fatto parte della vita di Benno sono state manipolate? Potrebbero sapere qualcosa in più su questa vicenda?