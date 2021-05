Addio a Mirko ucciso a 19 anni mentre difendeva la sua mamma: il ricordo della prof

Luisa Usala, insegnante dell’Istituto tecnico Ianas di Tortolì, ricorda il suo alunno. Il giovanissimo Mirko morto a soli 19 anni. La sua colpa? Quella di aver provato a difendere la sua mamma dal compagno che ancora una volta le si era avvicinato per farle del male. Non è servito a nulla l’ordine restrittivo, l’uomo ha deciso che avrebbe voluto fare del male alla sua ex compagna e l’ha raggiunta nella sua casa, a Tortolì. Mirko Farci ha provato in tutti i modi a difendere la sua mamma, che al momento è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Ha salvato la sua vita ma è stato ucciso dall’uomo che la sua mamma, diceva di amarla. La prof saluta Mirko dai social con queste parole: “difendere gli altri era il tuo motto è te lo sei portato addosso sino ad oggi e per sempre“. Sono tantissimi i messaggi per Mirko da una comunità che incredula si prepara per l’ultimo saluto a un ragazzo così giovane.

Mirko ucciso a 19 anni: voleva difendere la sua mamma

La prof Usala ricorda Mirko, il suo addio dai social: