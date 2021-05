Vaccino per gli Over 30 news, in quali regioni si può già prenotare

La campagna vaccinale sta procedendo in tutta Italia, dopo un inizio decisamente zoppicante. E dopo l’apertura dei vaccini agli Over 40, adesso anche i trentenni potranno cominciare con le prenotazioni. Non in tutta Italia, però. Si deciderà infatti regione per regione e le prenotazioni per i vaccini agli Over 30 saranno possibili solo laddove le vaccinazioni per le altre fasce di età saranno già in fase di esaurimento.

In quali regioni, dunque, sarà possibile partire con le prenotazioni per gli Over 30? Cerchiamo di fare chiarezza al riguardo per capire anche quelle che saranno le modalità di prenotazione nelle varie regioni che, essendo avanti con la campagna vaccinale, si concentreranno già sui giovani per puntare alla più veloce immunizzazione dal Covid. Il generale Figliuolo tra l’altro ha anche fatto un importante appello: prima di prenotare le vacanze per l’estate, si aspetti di conoscere la data delle vaccinazioni, sarà importante infatti rispettare la tabella di marcia per evitare rallentamenti.

Vaccino per gli Over 30, in quali regioni si può già prenotare

Come dicevamo, la possibilità della prenotazione del vaccino per gli Over 30 dipenderà dallo stato globale delle vaccinazioni a livello regionale. La Lombardia per esempio, trovandosi a buon punto con la distribuzione delle dosi, aprirà le prenotazioni agli Over 30 a partire dal 27 maggio. Meglio ancora farà la provincia autonoma di Bolzano che da domani, giovedì 20 maggio 2021, aprirà le vaccinazioni per tutte le fasce d’età dai 18 anni in su.

Anche il Lazio si sta organizzando. Dopo l’open day dello scorso weekend, in cui sono stati moltissimi i cittadini vaccinati, la regione punta a aprire le prenotazioni dei vaccini Over 30 a partire dalla fine del mese. L’obiettivo è quello di vaccinare buona parte della popolazione da qui all’estate, consentendo dunque di passare un luglio e un agosto più sereni, sempre nel rispetto però delle regole anti contagio di base.

Le modalità di prenotazione saranno le stesse utilizzate in tutta questa prima parte di campagna vaccinale. Sono a disposizioni i vari siti delle Asl regionali: basterà essere muniti di tessera sanitaria per effettuare la prenotazione e aspettare dunque di essere vaccinati.

Ricapitolando, le prenotazioni sono possibili da domani nella provincia autonoma di Bolzano e dal 27 maggio in Lombardia. Per il Lazio si parla di fine mese ma non c’è ancora una data precisa. Per tutte le altre regioni, attualmente le prenotazioni del vaccino anti Covid per i trentenni non sono disponibili. Potranno diventarlo comunque a breve se le vaccinazioni per le altre fasce di età si esauriranno. Per il momento gran parte dell’Italia sta pensando alle vaccinazioni per gli Over 40, visto che le prenotazioni sono cominciate da pochissimo tempo.