A Chi l’ha visto una testimonianza su Claudio e Anna Corona: il racconto

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 19 maggio 2021, Federica Sciarelli ha presentato una importante testimonianza che riguarda la vicenda di Denise Pipitone. Si tratta di un uomo, che non si è fatto riconoscere dai telespettatori ma che i giornalisti di Chi l’ha visto conoscono, che ha deciso di raccontare alcune strane circostanze che conosce. Ha voluto parlare dei suoi rapporti con Claudio Corona, fratello di Anna Corona e zio di Jessica Pulizzi. “Vi facciamo sentire una testimonianza molto forte. Si tratta di un uomo che abbiamo dovuto oscurare. Lui ci dice che ha conosciuto bene Claudio Corona, lo zio di Jessica, fratello di Anna” ha detto la conduttrice di Rai 3 presentando questa testimonianza. Poi ha anche aggiunto: “L’ex pm Angioni aveva detto che la famiglia Corona godeva della protezione della Polizia. Gli agenti non avrebbero scritto il nome di Claudio in merito ad una sparatoria“. E le parole di questo testimone sembrano confermare quanto detto dall’ex pm visto che l’uomo, racconta alcune circostanze molto strane che lascerebbero pensare che il Corona, almeno secondo quanto riferisce il testimone, aveva dei contatti nelle forze dell’ordine.

Da Chi l’ha visto la testimonianza su Claudio Corona

Il testimone che non si mostra in volto, racconta questi aneddoti alla trasmissione di Rai 3:

Ci sono state tante retate nelle discoteche, per risse o sostanze in varie. La maggior parte delle volte di queste retate, in un modo o nell’altro Claudio non veniva preso. Mi ricordo che ogni volta lui e noi che eravamo insieme uscivamo pochi istanti prima che arrivasse la Polizia. Una volta noi eravamo dentro, siamo usciti, la Polizia non ci ha nemmeno guardato. Tu fai una retata e fai uscire alcune persone? Questa è una protezione vera e propria per i Corona. Aveva il rispetto, la frequentazione con personaggi malavitosi di un certo calibro. Elo Messina Denaro, la famiglia Circello, Vito Gondola.

L’uomo spiega anche una cosa particolare di quel preciso momento storico. Secondo il suo racconto infatti, Claudio Corona sostenne nei giorni successivi alla scomparsa di Denise Pipitone, che non aveva rapporti con sua sorella. Diceva a tutti che non si frequentavano e che avevano litigato. In realtà, stando alle parole della persona intervistata dai giornalisti di Chi l’ha visto, Anna e Claudio Corona si incontravano di nascosto.

L’uomo ha poi continuato il racconto:

Non si telefonavano perché sapevano di avere i telefoni sotto controllo perché qualcuno li aveva avvisati. Venivano avvisati anche se venivano messe microspie o telecamere. Ricordo sempre che aveva un’attrezzatura che trovava le microspie. Io ho avuto modo di ascoltare e sentire, una sera, che ero andato a trovarlo a casa… abbiamo fatto due chiacchiere.

C’è un episodio in particolare che a detta di questa persona merita di essere raccontato e riguarda proprio la sera in cui andò a casa di Claudio. Il Corona pensava che si fosse allontanato che se ne stesse andando ma in realtà questa persona che racconta, torna verso casa di Claudio perchè aveva dimenticato di dirgli una cosa. E ascolta una conversazione:

mentre mi allontanavo ho pensato che dovevo dirgli un’altra cosa, ma lui non si è accorto che ero tornato. Ho sentito che lui parlava con Anna, litigavano e lui diceva ‘ricodda chiddu chiu fici pittia, ricorda chiddu chi nu’attri ficimu’, cioè ‘ricorda quello che ho fatto per te, ricorda quello che abbiamo fatto’.

A detta dell’uomo, Claudio stava ricordando ad Anna che per lei aveva fatto una cosa molto importante per la quale era in debito.