Denise Pipitone ultime notizie: Denisa ha fatto il test del dna

E’ una ultima ora che è arrivata questo pomeriggio anche dagli studi di Pomeriggio 5. Il giornalista Vito Francesco Paglia che sta seguendo il caso di Denise Pipitone, in particolare tutte le ultime notizie che arrivano dalla Calabria, relative a Denisa, la ragazza che somiglia alla figlia di Piera Maggio, ha informato i telespettatori su una novità di questa vicenda. Sarebbe stato fatto il test del dna su Denisa, la ragazza di Scalea che era stata notata da alcune commercianti qualche giorno fa mentre faceva delle commissioni nella cittadina in provincia di Cosenza. Le due signore, sconvolte dalla somiglianza tra la giovane ragazza rumena e Denise Pipitone ( ma anche Piera Maggio) si erano subito messe in contato con le forze dell’ordine. Gli agenti calabresi hanno controllato i documenti della ragazza che ha fornito tutte le sue generalità raccontando per filo e per segno la storia della sua vita. La palla poi è passata alla procura di Marsala che a quanto pare non vuole lasciare nulla al caso. Diciassette anni dopo non si possono commettere errori. Per questo sarebbe stato fatto il test del dna sulla ragazza di Scalea per togliere ogni dubbio.

Test del dna per Denisa: le ultime notizie

Nonostante la ragazza abbia mostrato i suoi documenti, abbia raccontato la storia della sua vita, sono molte le persone a credere che tutto possa esser stato inventato o meglio, che la ragazza abbia raccontato una storia che qualcuno le ha narrato ma che non si può escludere che possa essere Denise. Sono tante le persone che si sono appassionate a questa vicenda e che cercano in tutti i modi di aiutare Piera Maggio nella ricerca della sua Denise, che oggi avrebbe 21 anni. E molte persone, cercando sui social, hanno trovato anche un vecchio profilo instagram di questa ragazza. Ci sono tante foto, anche in compagnia di sua madre che, a detta di molti, non somiglierebbe in nessun modo a Denisa. Mentre per tanta gente, le foto di Denisa da piccola ma non solo, sarebbero molto simili a quelle di Denise Pipitone ma anche a quelle della sua sorellastra Jessica Pulizzi.

Forse suggestioni, forse è così tanta la voglia di ritrovare Denise viva, che si perde la lucidità. Ma un test del dna potrà dare le risposte del caso togliendo ogni dubbio, ed è giusto che venga fatto.