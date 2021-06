Saldi estivi 2021: il calendario, date regione per regione

E’ tempo di saldi estivi 2021! Se avete aspettato il momento degli sconti per fare acquisti all’insegna del risparmio, sappiate che è arrivato il momento tanto atteso. Luglio sarà il mese dei ribassi e dunque il periodo migliore per comprare quello che vi serve, certi di risparmiare qualche soldo. Ma i saldi estivi 2021 non cominceranno in tutte le regioni nella stessa data nonostante quest’anno, in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome-Cinsedo si sia cercato di rendere la data di partenza dei saldi quanto più uniforme possibile per non creare disparità.

Tuttavia, nonostante questo intento, il calendario sarà comunque vario e cambierà da regioni a regione. Volete sapere quando cominceranno i saldi dell’estate nella regione dove abitate? E allora ecco il calendario dei ribassi dell’estate 2021 che è ormai alle porte. Per non perdere tempo prezioso ed essere certi di poter subito cominciare a fare acquisti a prezzi più bassi e impreziosire così il vostro guardaroba! Vediamo quindi tutte le date da segnare per scatenarci con lo shopping.

La data proposta da Confesercenti per l’inizio dei saldi estivi 2021 era quella del 24 luglio per tutta Italia. Ma alcune regioni si sono mosse in modo autonomo, decidendo una data diversa per l’inizio dei ribassi. E così, in molte regioni si comincerà con gli acquisti low cost nella stessa data ma ci saranno alcune regioni che partiranno “in proprio”.

Scopriamo quali sono e dove invece i saldi estivi 2021 cominceranno nella stessa giornata. Il 3 luglio 2021 sarà la data di inizio saldi in moltissime regioni: partiranno in Emilia Romagna, Lazio, Calabria, Puglia, Toscana, Piemonte, Veneto, Liguria, Lombardia, Marche, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Umbria. Tutte queste regioni sono allineate per quanto riguarda la data di inizio saldi per l’state 2021. Ribassi attivi invece da venerdì 2 luglio in Basilicata e Molise mentre la prima regione in assoluto a partire coi ribassi sarà la Sicilia che darà il via ai saldi a partire da giovedì 1° luglio. Il 10 luglio 2021 sarà invece la volta della Valle d’Aosta.

Saldi estivi 2021: dove si parte più tardi

Partirà tardissimo (ma ha già fissato una data) la Campania: qui i saldi cominceranno il 23 luglio 2021. Poco prima, il 16 luglio, partiranno i saldi estivi 2021 in Trentino Alto Adige. In queste due regioni dunque occorrerà aspettare di più rispetto al resto di Italia per fare acquisti al ribasso.

Non ci resta che scatenarci con gli acquisti. Vi auguriamo di fare affari!