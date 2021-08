Piera Maggio sorride al matrimonio di Kevin e Denise in qualche modo, è sempre con loro

E’ una mamma orgogliosa quella che guarda suo figlio Kevin diventare adulto e sposare la ragazza che ama. Piera Maggio coccola come tutte le mamme prima delle nozze il suo Kevin che ha sposato la sua fidanzata. Non avrebbe voluto però mamma Piera che i video di questo giorno così intimo fossero pubblicati in rete. E’ successo e alla fine la mamma di Denise, ha deciso di condividere lei stessa, gli attimi di questo giorno. Un giorno speciale per tutta la sua famiglia, che Piera mostra in un video pubblicato sulla sua seguitissima pagina FB sempre molto attiva nelle ricerche di Denise Pipitone. E della sorella che manca da casa dal 4 settembre 2001, c’è ovviamente la presenza in ogni attimo della vita di Kevin e di Piera. Eccola Denise bellissima in una delle foto che tutti conosciamo a memoria, che abbiamo impresse nei nostri occhi. Kevin si mette in posa, con il suo abito da sposo, proprio davanti a quella immagine, come a voler fermare tutto per ricordare che Denise c’è, anche se fisicamente non è insieme a lui e a mamma Piera. Ma c’è anche Piero Pulizzi in questo giorno speciale. Già perchè come ha raccontato mamma Piera in una delle sue ultime interviste rilasciate per la trasmissione Ore 14, la figura maschile fondamentale nella vita di suo figlio è stata Piero Pulizzi. Si è preso cura di Kevin, sia materialmente, che spiritualmente. E non è un caso se vediamo proprio il padre di Denise, aiutare Kevin a indossare il suo abito da sposo, per essere perfetto nel giorno del matrimonio.

Ore di rara felicità per la famiglia di Piera Maggio che deve comunque andare avanti, senza mai smettere di pensare a Denise si, ma con la consapevolezza che chi resta, merita anche attimi di gioia. E un giorno speciale come un matrimonio è di certo un giorno che illumina gli occhi di una madre. Avrebbe di certo voluto che ci fosse anche Denise, che avesse indossato un abito lungo per questa festa, che fosse stata al fianco di Kevin, mamma Piera Maggio. Ma 17 anni dopo ancora questa gioia la mamma siciliana non può provarla.

Pubblicato in rete il video del matrimonio del figlio di Piera Maggio

Purtroppo però anche questo momento è stato in qualche modo macchiato, da chi ha deciso di postare sui social le immagini del matrimonio, costringendo quindi mamma Piera, a pubblicare il video e mostrare qualcosa che avrebbe voluto tenere per la sua famiglia, riservato. Chi segue questa vicenda e conosce la storia di Denise Pipitone, sa bene che Piera Maggio ha sempre cercato di tutelare suo figlio. Purtroppo le immagini sono finite in rete ed è stato inevitabile.

Sulla pagina ufficiale di Pieta Maggio si legge: “Erano momenti e immagini PERSONALI E PRIVATI che la famiglia NON AVREBBE ASSOLUTAMENTE VOLUTO che fossero diffuse, tant’è che non hanno rivelato neanche la data del matrimonio sui social, NE PUBBLICATO personalmente foto e video. Se e quando decideranno diffondere momenti personali della propria vita, sarà una loro scelta personale.“