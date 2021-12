Le parole più cercate in Italia su Google nel 2021

Le parole più cercate su Google nel 2021 riassumono in qualche modo quello che è stato il nostro anno. Un altro anno caratterizzato dal covid 19 ma anche da tanto sport e da grandissime soddisfazioni per l’Italia. Perchè nonostante i mesi più bui, quelli arrivati dopo le feste, poi si è visto di nuovo il sole, la luce in fondo al tunnel grazie ai vaccini. L’Italia pian piano è tornata alla vita, quasi alla normalità, senza però dimenticare il maledetto covid 19 che ha cambiato la vita di milioni di persone, distrutto migliaia di famiglie.

Ma vediamo nel dettaglio quella che è la top ten, con le parole più cercate su Google. Potrete notare che lo sport ha avuto la meglio su tutto, persino sui tanto temuti vaccini, a dimostrazione che per fortuna in Italia, la maggioranza della popolazione ha fatto scelte giuste, nel bene e nell’interesse di tutti.

La lista delle 10 parole più cercate su Google nel 2021

1) Serie A

2) Europei

3) Classroom

4) Raffaella Carrà

5) Champions League

6) Roland Garros

7) Christian Eriksen

8) Wimbledon

9) Green Pass

10) Matteo Berrettini

E’ un 2021 con il trionfo dello sport. Per la Serie A le continue richieste su come si andrà allo stadio, quando e come si giocheranno le partite ma soprattutto gli accordi per i diritti televisivi, per gli abbonamenti e per tutto quello che è successo in particolare negli ultimi mesi. Ovviamente al secondo posto la parola “Europei”. Grazie agli azzurri infatti, il mese di luglio è iniziato alla stragrande, con la vittoria della nazionale di calcio che ha trionfato. Ma sono stati anche gli Europei delle nostre giocatrici di pallavolo femminile, fortissime, e gli europei della nostra giovanissima nazionale di pallavolo maschile che ha regalato un tris di non poco conto! Gli Europei di calcio si erano aperti con un momento drammatico: il malore in campo di Eriksen, salvato da un compagno e la scoperta drammatica: problemi al cuore e la necessità di un apparecchio per giocare . L’addio all’Inter ma il sorriso di chi sa che avrebbe potuto perdere la vita. E sempre restando in tema: la Champions e l’incubo di molti tifosi che si sono divisi, quando si è iniziato a parlare di una super lega, con squadre diverse che avrebbero partecipato a un campionato europeo tutto loro. Il tennis, altro assoluto protagonista di questo 2021 grazie al Matteo Berrettini, che purtroppo ha chiuso l’anno nel peggiore dei modi, con il suo doloroso infortunio.

Al terzo posto di questa classifica classroom: l’incubo dei genitori che per mesi hanno dovuto seguire i loro figli in DAD. E a proposito di covid e di Italia che cambia e cerca di rinascere, ovviamente tra le parole più cercate, c’è Green pass.

Al quarto posto di questa classifica delle ricerche su Googel, un doloroso lutto per il nostro paese e non solo. L’addio a Raffaella Carrà, morta improvvisamente nel mese di luglio. In pochi sapevano della sua malattia, la notizia quindi è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

