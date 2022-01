Bolzano, bimbo di due anni muore cadendo in piscina a Velturno

Una drammatica notizia di cronaca arriva oggi dall’Alto Adige, una di quelle notizie che mai si vorrebbero dare. Un bambino di due anni è morto dopo essere caduto nella piscina di un albergo a Velturno, in provincia di Bolzano ( secondo quanto si legge sull’Alto Adige i fatti sono accaduti a Naz Sciaves). La famiglia stava trascorrendo probabilmente gli ultimi giorni di vacanza dopo le feste di Natale nella struttura. Saranno le forze dell’ordine a stabilire l’ordine dei fatti ma secondo le prime testimonianze, si è trattato di una drammatica tragedia; la distrazione di pochi secondi e poi la caduta in piscina, purtroppo fatale.

Bimbo di due anni muore in piscina a Bolzano

Il piccolo si trovava con i genitori e i due fratelli nella zona wellness della struttura quando, in un momento di disattenzione, è caduto in acqua. Purtroppo nonostante i genitori si siano accorti praticamente subito di quanto stava accadendo, per il bambino non c’è stato nulla da fare. Recuperato già privo di sensi, è stato rianimato nell’ospedale di Bressanone e poi trasferito in elicottero in gravissime condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck, dove è deceduto. Questa mattina purtroppo la drammatica conferma della morte del piccolo, venuto a mancare questa notte.

