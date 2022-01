Omicidio Gigi Bici: le intercettazioni incastrano Barbara Pasetti

Che cosa è successo davvero a Gigi Bici e chi si è macchiato le mani con il suo omicidio? Indagano proprio per mettere insieme tutti i tasselli le forze dell’ordine, dopo l’arresto di Barbara Pasetti che in questa storia, sarebbe coinvolta fino in fondo. La donna pensava di averla fatta franca, di poter andare in tv e dire di non avere nulla a che fare con la morte di Gigi Bici ma ha sottovalutato tante cose. E non ha neppure pensato di poter essere intercettata, un grave errore. Non solo, ci sarebbero diverse persone a conoscenza del rapporto tra lei e Gigi Bici, persone che avrebbero visto Barbara e Luigi insieme. Eppure la Pasetti, fino all’ultimo ha negato di aver mai conosciuto il Criscuolo. In questa storia però le tante bugie raccontate, sono state smontate da chi indaga e dall’ottimo lavoro fatto dagli investigatori che molto presto, potrebbero dare tutte le risposte che la famiglia di Luigi sta attendendo da mesi.

Le intercettazioni che incastrano Barbara Pasetti: le ultime notizie

Come riportato dal Corriere della sera, in una conversazione telefonica con l’ex marito l’indagata avrebbe parlato delle modalità di uccisione della vittima, mentre in una lettera spedita a sé stessa parlava di un proiettile e una presunta richiesta di riscatto e minacce da parte di presunti criminali russi. Esattamente il modo in cui Gigi Bici è stato ucciso.

Non solo. Il cadavere di Gigi Bici, era stato ritrovato in un campo a Calignano (Pavia) da un bambino che giocava nei paraggi con un pallone. Il bambino era il figlio di Barbara. Secondo quanto riporta La Provincia Pavese ci sarebbe diverse intercettazioni che inchiodano la donna, 40 anni. A tre giorni dal ritrovamento del cadavere avrebbe detto al marito “So di dover andare all’inferno perché ho fatto uccidere un uomo“.

Tutte circostanze quindi che incastrerebbero la donna. Al momento però Barbara Pasetti non ha confessato, non ha detto nulla di utile. Dalle sue parole, sembrerebbe che non sia stata lei a commettere materialmente questo omicidio ma che ci siano coinvolte altre persone.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".