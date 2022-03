Sebastiano in lacrime, lotta per la verità: “Adoravo Lilly, mi mancano le sue carezze, il profumo dei suoi capelli”

Sebastiano proprio non ci sta a sentire le cose che altri, raccontano in tv sul suo conto e su quello di Liliana Resinovich, sua moglie. Oggi è intervenuto a Mattino 5 e ha mostrato le immagini di alcune biciclette, che userà per un giro in Croazia che farà questo fine settimana. In macchina, come mostra la giornalista, avrebbe la bicicletta che era di Liliana. L’inviata di Mattino 5 News ha quindi chiesto se fosse la famosa bici che, a detta degli amici, sarebbe stata data via ancora prima di Natale ( a 10 giorni dalla scomparsa della donna). Sebastiano la mostra e dice che i racconti di queste persone non corrispondono al vero anzi: “Io uso sempre la bicicletta di Liliana” un po’ come se la sentisse più vicina, non separandosi da quell’oggetto. Ricordiamo che gli amici di Liliana e Sebastiano avevano parlato di due biciclette però. “Vado via a prendere un po’ d’aria, ne ho bisogno” commenta Sebastiano parlando con l’inviata di Canale 5 che raccoglie le sue dichiarazioni.

La morte di Liliana, Sebastiano torna a parlare: “Sono solo, lotto perla verità”

L’inviata di Mattino 5 News fa notare che Sebastiano è molto provato, l’uomo a quasi tre mesi dalla scomparsa di Lilly commenta: “Sono solo, sto lottando, io ho bisogno di sapere che cosa è successo a Liliana. ” E poi si torna a parlare della presunta relazione che sua moglie aveva con Sterpin: “”Claudio dice che si baciava con mia moglie? Questa cosa mi fa schifo, queste cose mi fanno schifo”. Già ieri, in un’altra intervista, aveva commentato in modo parecchio forte, le parole di Claudio e il regalo che l’uomo voleva fare a Liliana.

In merito alle tante testimonianze di parenti e amici, che hanno descritto Liliana come una donna succube del marito, Sebastiano ha commentato: “Io obbligo Liliana? E’ vero che le chiedevo di allacciarmi le scarpe, questo è vero. Ma io non sono mai stato autoritario ho sempre chiesto a lei che cosa volesse fare. ” Poi ha anche risposto in merito alla famosa lavatrice, fatta dopo la scomparsa di sua moglie, dicendo che c’era il cesto pieno di roba e che quindi ha fatto una lavatrice. “Io non ho buttato nulla, ho lavato le cose di Lilly, se questa è una colpa, mi devo vergognare di questo? Io adoravo mia moglie, mi mancano le sue carezze, altro che baci in bocca, dormire insieme, stare vicini, l’odore dei suoi capelli” ha detto il marito della donna triestina trovata morta a pochi chilometri dalla sua abitazione.