A Quarto Grado parla Madè Neumair: “Benno non mi ha mai cercata, il pentimento è lontano”

Un anno e due mesi dopo un giorno che le ha cambiato per sempre la vita, la figlia di Peter e Laura Neumair, rilascia la sua prima intervista televisiva e lo fa per Quarto Grado. “Benno non mi ha mai cercata, il pentimento è un concetto ancora lontano“ sono queste le parole di Madè Neumair che, in esclusiva per telecamere di “Quarto Grado” parla in tv per la prima volta dopo l’omicidio dei suoi genitori. La storia di Laura e Peter ha sconvolto l’Italia intera. Lo scorso anno, mentre il paese era fermo a causa del lockdown, non c’era programma televisivo dedicato alla cronaca che non parlasse di questa vicenda. Da subito si capì, che quella di Laura e Peter non era stata una semplice scomparsa e che Benno, il figlio della coppia di Bolzano, stava nascondendo qualcosa. Poi il drammatico epilogo e i mesi di ricerca dei due cadaveri. Una storia che ha travolto anche Madè, la figlia di Peter e Laura che sin da subito, a causa di quella che era la storia familiare di Benno, aveva capito che purtroppo, i suoi genitori non erano caduti durante una passeggiata e non erano scomparsi nel nulla. Aveva capito che erano stato uccisi. Un anno dopo, si torna a parlare di questa storia, ora che è iniziato il processo in Corte d’Assise a carico del fratello. Madè è alla “ricerca della verità” per sapere cosa è successo ai suoi genitori quella sera. Perchè le versioni di Benno sono diverse ma sua sorella vorrebbe realmente sapere perchè, si arriva a uccidere due persone che hanno cercato di fare qualsiasi cosa per te.

“La circostanza più dolorosa e quella con la quale devo fare i conti è sapere come sono morti – rivela Madè – sapere che non è stato un incidente, sapere come hanno passato i loro ultimi minuti di vita, che hanno sofferto tanto, che c’è stata violenza e soprattutto – conclude – che si sono accorti che è stato Benno a farlo“.

Tutto il dolore di Madè dopo la morte dei suoi genitori

Solo due giorni prima dell’omicidio, Madè aveva salutato la sua mamma che l’aveva accompagnata in stazione e che aveva seguito il treno fino all’ultimo mentre la guardava andare via. Nessuna delle due avrebbe mai potuto immaginare che quello sarebbe stato l’ultimo incontro. “Mamma e papà erano una coppia e delle persone molto felici – ricorda la sorella di Benno – la mamma era una donna piena di gioia, aperta e comunicativa, dolce e affettuosa. Papà era più riservato, molto curioso. Ci ha sempre trasmesso grande calma e senso di sicurezza”. Madè li sente ancora tanto vicini: “Forse è questa l’immortalità dei genitori. Anche quando non ci sono più, ci sono sempre”.