Naima morta a Lentini, il marito indagato a Ore 14: “Ho pulito il sangue” e sospetta un suicidio

Naima Zahir, 45 anni originaria di Casablanca è stata trovata morta nella sua casa di Lentini, è stata uccisa o si è trattato di un suicidio? Sono in piedi tutte le ipotesi al momento anche se i sospetti si concentrano sul marito della donna che è stato subito indagato ma che ancora, non è stato fermato. L’uomo oggi, ha deciso di parlare con un giornalista di Ore 14 che stava raccontando per la trasmissione di Rai 2, le ultime notizie sul caso. Ha spiegato che era uscito, poi è rientrato in casa sabato e ha trovato sua moglie, con un coltello infilato all’altezza del collo. E’ bene precisare che le versioni dell’uomo sono state diverse nelle ultime ore, in un primo momento pare avesse detto che era in casa con Naima e che si è accorto successivamente di quanto accaduto. Oggi invece, in diretta su rai 2, ha ribadito di essere uscito e una volta tornato a casa, entrando, ha trovato il corpo della moglie. Poi ha preso delle decisioni che lasciano un po’ interdetti: non solo ha estratto il coltello dal cadavere della moglie ( ritenendola morta) ma ancora prima che arrivassero le forze dell’ordine, ha anche pulito il sangue intorno al corpo. Lo ha raccontato anche oggi in diretta a Ore 14 parlando di uno spazzolone usato per ripulire. L’uomo ha anche spiegato i motivi per cui lo avrebbe fatto: sapeva che il figlio stava tornando e non voleva che si spaventasse, vedendo tutto il sangue della madre morta in casa. L’uomo ha specificato di aver trovato la moglie nel letto.

Intanto le forze dell’ordine procedono con il loro lavoro, le indagini sono coordinate dal Pm Gaetano Bono della Procura di Siracusa. Gli investigatori hanno interrogato anche alcuni residenti della zona per ricostruire la vicenda.

Come è morta Naima? Parla il marito a Ore 14

Una vicina di casa della coppia spiega di non aver sentito nessun rumore particolare e dice che i due non erano soliti litigare, li descrive come persone molto brave. Della donna dice: “lei stava sempre chiusa in casa”. Il marito di Naima intanto da Ore 14 fa sapere che crede che si possa esser trattato di un suicidio anche se, gli investigatori starebbero andando in tutt’altra direzione, quella dell’omicidio.

“Il sangue è rimasto nel letto e nei tappeti ma c’era una pozzanghera anche a terra e io per non farla vedere a mio figlio che stava rientrando, ho pulito tutto” ha spiegato il marito della donna che confida nell’operato delle forze dell’ordine affinchè comprendano che cosa è successo davvero a Naima.