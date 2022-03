Il marito di Naima ha confessato: è stato lui a ucciderla, in tv negava tutto

Spesso si dice che è impossibile pensare che un assassino possa andare in tv a parlare in diretta, davanti a migliaia di spettatori ( se non milioni), negando di aver commesso il fatto. E invece purtroppo, sempre più spesso, dobbiamo fare i conti, con l’egocentrismo e l’esibizionismo di assassini che in tv, cercano di diventare protagonisti della narrazione, cambiando il finale della storia. E’ successo anche qualche giorno fa, quando il marito di Naima, ritrovata morta nella sua casa di Lentini, era piombato nella diretta di Ore 14, mentre uno dei giornalisti del programma, a pochi metri della casa in cui si era consumato il delitto, raccontava i fatti. Un fiume in piena l’uomo, nessuno gli aveva chiesto nulla eppure era andato a parlare, ben sapendo tra l’altro, che molte delle cose dette, tra fretta nel parlare e scarsa conoscenza della lingua italiana, non sarebbero state comprese. Eppure era lì, davanti a quella telecamera , a dire che aveva pulito il sangue di sua moglie, prima ancora che arrivassero i soccorsi. Lo aveva fatto perchè non voleva che il figlio vedesse il sangue. Parole che a tutti, sono sembrate parecchio stonate. E la sensazione, di chi ha visto anche quella intervista, non era sbagliata: poche ore fa lo stesso uomo che si dichiarava innocente, che ipotizzava che sua moglie si fosse suicidata, ha confessato l’omicidio.

Naima è stata uccisa da suo marito: le ultime notizie

E’ stato Massimo Cannone a uccidere sua moglie, le forze dell’ordine hanno sospettato sin da subito dell’uomo, iscritto poche ore dopo i fatti nel registro degli indagati. Poche ore fa, negli uffici del commissariato di Lentini avrebbe reso piena confessione davanti al Pm Gaetano Bono che conduce le indagini. L’uomo avrebbe utilizzato un coltello da cucina con lama lunga circa 20 centimetri. Il movente di questo omicidio sarebbe la gelosia; dopo una lite, l’uomo avrebbe ucciso sua moglie, con un oggetto trovato in casa.