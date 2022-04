A Favara una madre trova il cadavere del figlio in casa, muore colpita da un malore

E’ la storia di un dramma familiare quella che arriva da Favara. Le forze dell’ordine dovranno rimettere insieme tutti i tasselli ma la prima ricostruzione sembra essere quella definitiva. Due persone morte nella stessa abitazione: il figlio si è tolto la vita, la madre, trovando il cadavere, potrebbe aver avuto un infarto ed essere morta. E’ questa l’ipotesi avanzata dopo il ritrovamento dei cadaveri di madre e figlio; sono stati trovati all’interno di una abitazione di via Bachelet a Favara. Non è stata resa nota l’identità delle persone coinvolte in questa storia, l’uomo è un impiegato cinquantaduenne; secondo quanto si apprende, si è tolto la vita con un revolver legalmente detenuto. La madre, una pensionata di 83 anni, è stata trovata morta nella stanza attigua, verosimilmente per un infarto. La donna potrebbe non aver retto nel vedere il cadavere del figlio suicida.



I corpi sono stati trovati da un altro figlio della donna. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri di Favara e di Agrigento.

Dramma familiare a Favara: figlio si suicida, mamma muore per malore

Non ci sarebbero altri elementi a far pensare che la dinamica di questa vicenda, possa essere un’altra, anche se le indagini andranno in tutte le direzioni. Secondo i sanitari del 118, intervenuti in via Bachelet, a Favara, ci sarebbero tutte le circostanze per dimostrare che quando la mamma ha trovato il cadavere di suo figlio, era morto già da tempo; infatti, quando la salma del cinquantaduenne operatore scolastico era fredda, mentre quella della madre, pensionata ottantatreenne, aveva una temperatura più alta.

Questo quindi sarebbe unsegno evidente – ed è questa appunto l’ipotesi accreditata – che il cuore dell’anziana non abbia retto al dolore e alla disperazione alla vista del figlio suicida e sia morta quindi in un secondo momento. In un primo momento, nella cittadina siciliana, si era anche parlato di un omicidio-suicidio, pista che però al momento, sembrerebbe esser stata esclusa.

Sul posto, stanno lavorando anche i militari della Scientifica. A coordinare il fascicolo d’inchiesta aperto dalla Procura di Agrigento è il sostituto Chiara Bisso.