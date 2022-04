La Ferrero rilascia un comunicato ufficiale attraverso cui dichiara che alcuni suoi prodotti immessi sul mercato sono stati ritirati per pericolo salmonella. E così, alla vigilia della Pasqua, in tantissimi si chiedono se anche le uova di Pasqua della Kinder siano a rischio.

E’ questo infatti un periodo decisamente particolare e intenso per le aziende che producono cioccolata e che vedono di solito impennare le vendite proprio in vista della Pasqua. E in un periodo così favorevole per le vendite, la Ferrero deve invece frenare annunciando il ritiro dal mercato di alcuni prodotti. Ma le uova di Pasqua Kinder sono a rischio? Scopriamo di seguito cosa ha affermato l’azienda.

Salmonella nei prodotti Kinder, uova di Pasqua a rischio? Tutti i chiarimenti

Chi ha comprato le uova di Pasqua Kinder in questi giorni può tirare un sospiro di sollievo: non sono a rischio salmonella ed è la stessa azienda che le produce ad affermarlo nel comunicato stampa emesso: “Ferrero intende rassicurare che le uova di Pasqua Kinder GranSorpresa sul mercato italiano, in tutti i formati e caratterizzazioni, non sono coinvolte dal richiamo, perché prodotte in Italia ad Alba (CN)“. Annunciando però il ritiro di alcuni prodotti dal mercato, l’azienda italiana famosa in tutto il mondo si dice profondamente rammaricata per quanto accaduto e si mette a disposizione degli inquirenti per andare a fondo e individuare eventuali colpevoli. “Metteremo in essere ogni azione necessaria al fine di preservare la piena fiducia dei nostri consumatori“, si legge nel comunicato.

Salmonella nei prodotti Kinder: quali sono

I prodotti sotto accusa perché a rischio di batteri sono Kinder Sorpresa T6 “Pulcini”, Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous” e Kinder Schoko-Bons prodotti ad Arlon”. Il Ministero della Salute, nella pagina dedicata alla sicurezza alimentare, ha reso noti i numeri dei lotti coinvolti e il motivo del richiamo: rischio di contaminazione da salmonella. Coloro che avessero acquistato i prodotti sopra indicati dovranno restituirli al punto vendita in cui li hanno comprati per ricevere il rimborso. In alternativa potranno anche contattare il numero verde Ferrero 800909690 o inviare un’email.

Attualmente in Italia non vi è alcun collegamento tra il consumo di prodotti Kinder e casi di salmonella accertati e questo fa ben sperare anche in vista delle prossime settimane. Resta comunque importante specificare che chi ha comprato uova di Pasqua della Kinder potrà consumarle regolarmente perché non rientrano nell’elenco dei prodotti sequestrati e sui quali si stanno incentrando le indagini sulla sicurezza alimentare.

Photo | Instagram Ferrero