Sebastiano in tv ancora contro Claudio: “Liliana si è ribellata”. L’amico mostra ancora i messaggi in tv

E’ una storia che non ha ancora un finale, ma sicuramente Liliana Resinovich è l’unica vittima di una vicenda che va avanti ormai da mesi con gli stessi protagonisti. Protagonisti di una narrazione che raccontano tutto di lei, delle sue abitudini, per cercare la verità, per difendersi dalle accuse, per puntare il dito contro altri. E’ una guerra a distanza tra Sebastiano e Claudio, il marito e l’amico speciale di Liliana. Due uomini che facevano parte della vita di questa donna che però non potrà mai raccontare la sua versione dei fatti. E allora eccoli a distanza, uno contro l’altro. Sebastiano che punta il dito contro Claudio dicendo che ha raccontato una marea di cose non vece, che non ci sarà mai nessuno che lo potrà smentire. Claudio che dopo qualche settimana di assenza torna in tv e mostra i messaggi. Messaggi che lui e Liliana si scambiavano, che dovrebbero dimostrarci che tra loro c’era realmente una relazione. Sono messaggi pieni di codici che Claudio ci aiuta a decifrare, ma nessuno di noi potrà mai realmente sapere che quei codici sono realmente un “ciao amore mio” o altro. Nessuno di noi potrà mai sapere che cosa Liliana volesse dalla sua vita, dal suo matrimonio, dagli uomini che la circondavano. Al momento c’è solo uno scontro tra due persone che dicono entrambe di amare Liliana. Sebastiano quasi convinto che Lily si sia tolta la vita perchè stanca delle pressioni di Claudio ( lo ribadisce anche nella puntata di Mattino 5 in onda oggi 22 aprile 2022). Claudio convinto che Liliana mai si sarebbe suicidata ( e che ricorda che in quella famosa telefonata gli disse che appena si sarebbero incontrati, c’era qualcosa che doveva dirgli, qualcosa di cui doveva parargli).

Sebastiano ancora contro Claudio: “Liliana si è ribellata”

Non arretra di un passo il marito di Liliana che davanti alle telecamere di Mattino 5 News ribadisce la sua posizione. Oggi sembra più vicino alla tesi del suicidio, sembra credere che quello sia stato il suo modo per dire di no a qualcosa, a qualcuno. Lo ha già detto in questi giorni: la telefonata delle 8,22 potrebbe essere il reale motivo della scelta di Liliana di uscire di casa e togliersi la vita. Poi oggi ha spiegato: “Si è creato qualcosa lui nella sua testa ( Claudio Sterpin) , ha cercato di coinvolgere Liliana ma lei si è ribellata. Io penso quel giorno lì, quella telefonata delle 8,22 che erano parole ben diverse da quelle che dice lui. Forse voleva dormire fuori due notti, tornare a casa e dirmi di perdonarla. E mi è difficile pensare che lei si sia tolta la vita così.” In lacrime Sebastiano quindi sembra abbracciare la tesi del suicidio, pur essendo sconvolto da quello che potrebbe essere il motivo di questo gesto, che non accetta.

Claudio invece non crede in nessun modo che Liliana si sia tolta la vita e lo ribadisce fermamente della stessa trasmissione, parlando in diretta con Federica Panicucci: “Liliana non si è suicidata“. Claudio, come tutti gli altri parenti di Liliana che sia aspettano verità e giustizia dalla magistratura, respinge la tesi del suicidio e si batte affinchè venga scoperto tutta la verità su quella maledetta mattina di metà dicembre.