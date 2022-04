Morte Samantha Migliore: ha confessato la donna che ha fatto il trattamento letale, fermata

E’ finita dopo poche ore la fuga della donna, che dovrebbe chiamarsi Pamela, una sudamericana, che ha praticato un intervento estetico letale su Samantha Migliore. La storia di questa giovane mamma che a 35 anni si è affidata nelle mani di questa sedicente estetista, ha lasciato ieri tutta Italia sconvolta. Per 1200 euro la sedicente estetista, si era presentata a casa di Samantha, probabilmente con dei contenitori pieni di silicone ( ma questo lo stabiliranno le indagini) per effettuare nell’abitazione della migliore, un trattamento estetico al seno. Una iniezione, potrebbe esser stata letale. Oggi sappiamo ancora poco, probabilmente visto che la donna si è costituita nella caserma dei carabinieri di Cento, a Ferrara, nelle prossime ore emergeranno anche altri dettagli su questa situazione. Dai racconti del marito di Samantha, che era presente in casa al momento dell’intervento/trattamento, sappiamo che la donna aveva parlato anche di anestesia, cosa che chiaramente non avrebbe potuto fare, non avendone le competenze.

La morte di Samantha Migliore: continuano le indagini

Tra le ipotesi di reato al vaglio del pm Pasquale Mazzei che potrebbe averne già disposto il fermo ci sarebbero l’omicidio colposo, l’omissione di soccorso e l’esercizio abusivo della professione medica. La famiglia di Samantha doveva trasferirsi da via Vespucci in centro, in una nuova casa. Samantha aveva cinque figli, due avuti con il primo marito e altre tre con l’ex compagno che due anni fa ha provato a ucciderla con un colpo di pistola. Si era sposata poco più di un mese fa con Antonio Bevilacqua. Era stato proprio un regalo di Antonio, questo trattamento, come lui ha raccontato più volte nelle trasmissioni di cui ieri è stato ospite. Voleva regalare qualcosa di speciale a sua moglie, entrambi si erano fidati di questa donna che diceva di poter fare il trattamento. E invece Samantha è morta una decina di minuti dopo che quella estetista è entrata in casa con i suoi contenitori di alluminio coperti da cellophane. Ha chiesto dell’acqua e zucchero quando ha visto che Samatha stava male mentre Antonio osservava il seno di sua moglie trasformarsi.

“Samantha era contentissima di fare questo trattamento al seno, ma io sentivo che c’era qualcosa che non andava. Ho chiesto alla signora cosa le avesse iniettato e lei mi ha risposto: ‘Un’anestesia’, non mi ha detto però di che tipo di sostanza si trattasse” ha raccontato l’uomo ieri. Sarà l’esame autoptico a dare altre risposte, oltre all’analisi su quello che stato trovato nella casa della coppia.