Genova: Alice Scagni uccisa in strada da suo fratello, lascia una bambina di 4 mesi

Una storia che ha un epilogo drammatico quella che vede suo malgrado, protagonista una giovanissima donna ligure. E’ la storia di Alice Scagni, uccisa a 34 anni, dopo una lite. L’ennesima lite a quanto pare, visto che lei e il fratello, non andavano d’accordo da tempo e poche ore fa, si è consumato il dramma. E’ stata uccisa per strada Alice, in via Nicola Fabrizi a Quinto, Genova, a due passi dalla sua abitazione, sotto gli occhi allarmati dei vicini.

Il marito è stato il primo a soccorrerla e a indicare ai poliziotti l’identità del presunto omicida: si tratta del fratello della vittima, Alberto Scagni, 42 anni, disoccupato. Non c’è stato nulla da fare per Alice, nonostante i soccorsi tempestivi. A nulla è servito l’intervento del personale del 118, per la donna non c’era più nulla da fare. E mentre Alice moriva per strada, suo fratello si è dato alla fuga, che però è durata ben poco. Una volante infatti, lo ha subito rintracciato. L’assassino si trovava a poco distanza dal luogo del delitto, nelle vicinanze dell’Osteria del Bai, a Quarto. Ora è in carcere a Marassi, accusato di omicidio volontario aggravato.

Alice Scagni uccisa in strada da suo fratello: la ricostruzione

Alberto Scagni, secondo quanto riferiscono oggi i media liguri, soffre un disagio psicofisico. Ieri sera, poco prima delle 22, l’uomo ha raggiunto l’abitazione di sua sorella. Raccontano i parenti e i vicini, che i litigi tra i due, da qualche tempo, erano sempre più frequenti e i rapporti molto tesi. I due probabilmente non avevano neppure un appuntamento, Alice era infatti scesa da casa per portare a spasso il cane. Quando Alberto la raggiunge, la ragazza non sembra avere nessuna intenzione di parlare con lui. L’uomo la insegue, si urla, c’è una lite che molti vicini di casa di Alice ascoltano. Alcuni sono spaventati e decidono di chiamare i Carabinieri. Prima che le forze dell’ordine arrivino sul posto, succede però il peggio. Alberto estrae un coltello e ferisce mortalmente sua sorella Alice.

La ragazza, mamma di una bambina di 4 mesi, muore tra le braccia di suo marito che nel frattempo, è corso in strada per cercare di aiutarla ma purtroppo per lei, non c’è stato nulla da fare.