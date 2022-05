Bimbo in ospedale a Perugia: arresto cardiaco in corso, presentava segni evidenti di lesioni

Un’altra storia di cronaca di quelle che mai si vorrebbero raccontare con protagonista un bambino. Le ultime notizie questa volta arrivano dall’ospedale di Perugia: sappiamo che il piccolo è stato portato in pronto soccorso quando le sue condizioni erano già gravi. Da quanto si apprende pare che fosse in corso un arresto cardiaco e una situazione di ipotermia. Non solo: i medici hanno riferito alle forze dell’ordine che il bambino riscontrava segni evidenti , lesioni. Si potrebbe pensare a dei maltrattamenti ma è ancora presto per fare delle ipotesi, saranno le forze dell’ordine a capire che cosa è successo al piccolo e come mai il bambino sia arrivato in ospedale in quelle condizioni.

Secondo quanto risulta è stata avviata un’indagine per chiarire quanto successo: il sospetto è che il bambino possa essere stato vittima di maltrattamenti. Gli inquirenti non escludono comunque al momento alcuna ipotesi.

Perugia, bambino arrivato in condizioni gravissime al pronto soccorso: si indaga

Il bambino, di origini straniere e residente a Perugia, è stato trasportato di urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della misericordia. Quando il piccolo è arrivato in ospedale, era insieme a un uomo, che non ha dato le sue generalità, almeno così sembrerebbe, ha detto solo di essere il padre deòl bambino.

Il piccolo è arrivato in condizioni disperate, ma grazie all’interno dei rianimatori, quando tutto sembrava perduto, il suo cuore ha ripreso a battere. Il bambino è stato subito intubato e ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale. Ancora è presto per dire che sia fuori pericolo. Le sue condizioni sono monitorate costantemente.

La versione della madre del bambino

E’ stata la madre a raccontare quello che a suo dire, è accaduto in casa. Il piccolo stava mangiando e, secondo il racconto della donna, stava soffocando con un biscotto. La mamma e il papà del bambino, nel tentativo di salvarlo, hanno scosso il bambino, poi gli avrebbero gettato addosso anche dell’acqua e infine lo avrebbero avvolto con una coperta.