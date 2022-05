Tragedia a Peccioli: bimbo cade su una bottiglia di vetro e muore dissanguato

Questa domenica pomeriggio si chiude con una notizia di cronaca di quelle che mai nessuno vorrebbe dare. Le ultime notizie arrivano dalla provincia di Pisa. Un vero e proprio dramma in un agriturismo di Peccioli. Secondo quanto riportano i media toscani, un bambino di 3 anni e mezzo è caduto da una scala mentre stava giocando; purtroppo il piccolo, in modo del tutto accidentale è andato a finire contro una bottiglia di vetro.

A causa dell’imbatto la bottiglia si è rotta e il vetro lo ha ferito mortalmente tagliandogli la gola.

Tragedia a Peccioli: bimbo di tre anni muore dissanguato

Il piccolo, come si legge su La Nazione, è stato subito soccorso dal 118 (che ha inviato anche l’elisoccorso Pegaso, purtroppo inutilmente). A nulla sono valsi i soccorsi arrivati sul posto: il bambino è morto nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo con trasfusioni di sangue sul posto.

Il bambino era il figlio di una coppia tedesca in vacanza in Italia.

Le condizioni del bambino sono apparse subito gravi tanto che il medico intervenuto ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2 per il trasporto al Meyer di Firenze. L’elicottero, da quello che si apprende, non si è neppure alzato in modo; da Peccioli l’elicottero non è più ripartito perchè il bambino, purtroppo, non ce l’ha fatta. Sul posto i carabinieri della locale stazione hanno svolto le indagini di rito ed informato l’autorità giudiziaria. Le stanze ed i luoghi interessati dall’incidente sono stati posti sotto sequestro.