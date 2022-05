La moglie di Giuseppe Pedrazzini dai Carabinieri per una dichiarazione: una “confessione” in arrivo?

E’ una indiscrezione dell’ultima ora che arriva dalla trasmissione Storie Italiane quella che riguarda il caso di Giuseppe Pedrazzini, l’uomo trovato morto nel pozzo vicino casa sua. Secondo quanto viene raccontato in diretta, nella puntata del 30 maggio 2022 del programma di rai 1, dal giornalista che sta seguendo il caso, Marta, la moglie di Beppe, sabato mattina si sarebbe presentata in modo spontaneo dai Carabinieri per rendere una dichiarazione. Ricordiamo che la donna, ha l’obbligo di firma per cui ogni giorno si reca in caserma ma questa mattina, ci sarebbe andata per parlare di qualcosa che avrebbe a che fare con la morte di suo marito. La donna, che ha rilasciato diverse interviste in tv, una delle ultime in diretta venerdì sera per Quarto Grado, ha sempre raccontato di non aver fatto nulla a suo marito e di non sapere niente della sua scomparsa. Lo credeva lontano da casa, in compagnia di amici, mai avrebbe immaginato, dopo 39 anni di matrimonio, di saperlo in un pozzo, senza vita.

Il racconto della signora, in queste settimane, ha mostrato parecchie lacune ma a quanto pare le forze dell’ordine crederebbero al fatto che nessun familiare di Giuseppe, gli abbia fatto del male. Più probabile invece che l’uomo sia morto per cause naturali o per una fatalità e che qualcuno abbia deciso di occultare il cadavere, continuando a percepire la sua pensione. L’accusa, per Marta, per sua figlia Silvia e per il genero di Pedrazzini, è soppressione di cadavere e di truffa. I tre infatti, hanno continuato a prendere la pensione, senza però mai denunciare la scomparsa di Giuseppe alle autorità competenti.

Da Storie Italiane le ultime notizie sulla morte di Giuseppe Pedrazzini

Nel corso della puntata odierna di Storie Italiane, l’inviato di Rai 1 ha spiegato: “Sabato la moglie di Giuseppe Pedrazzini, Marta, si sarebbe presentata alla stazione dei carabinieri del Comune vicino a Toano, dunque non alla solita stazione, insieme al suo avvocato per (forse) rendere dichiarazioni spontanee, dal momento che non era stata convocata dalle forze dell’ordine, come ci è stato confermato dagli stessi inquirenti da noi contattati. Si comincia a immaginare allora che stia accadendo qualcosa“.

Queste le ultime notizie da Toano non confermate però, almeno per ora, dalla diretta interessata.