Sassari, veglia il padre morto per sei giorni senza dire nulla: una parente lo scopre per caso

Tra le storie che non vorremmo mai raccontare, anche quella che arriva dalla Sardegna, precisamente dalla provincia di Sassari. Ed è la storia di un uomo di 51 anni che per sei giorni, dopo la morte di suo padre, ha vegliato il cadavere senza chiedere aiuto a nessuno. L’uomo, secondo quanto riferiscono i media sardi, avrebbe dei disturbi psichici ed è per questo motivo che non ha subito chiamato i soccorsi dopo la morte del padre. Secondo le ultime notizie, per sei giorni , il 51enne, ha tenuto in casa il padre 84enne morto per cause naturali, vegliandolo nel suo letto. Di ieri la notizia: una parente che si occupa di tenere in ordine l’appartamento ha fatto la macabra scoperta.

Non ci sarebbe nulla che fa pensare a una morte violenza, l’uomo dovrebbe esser morto per cause naturali, probabilmente nel sonno.

A Sassari un uomo di 80 anni muore: il figlio lo veglia per sei giorni

E’ il racconto di questa donna che arriva alla stampa e che fa il giro di tutto i giornali, drammaticamente oggi. La donna, arrivata nell’abitazione dei suoi parenti, per occuparsi della casa, nel quartiere Monserrato a Sassari, ha chiesto al 51enne di chiamare il padre per sedersi insieme a tavola. L’uomo è scoppiato a piangere e ha rivelato alla parente che l’anziano era morto da sei giorni, nel suo letto. A quanto pare la donna non si era recata prima a casa dei due, e solo dopo sei giorni, ha appunto scoperto come sono andate le cose. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale che da un primo esame sul cadavere ha escluso una morte violenta. La Procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma su cui sarà disposta l’autopsia. Al momento nessuna persona risulta iscritta sul registro degli indagati.