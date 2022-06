E’ morto il piccolo caduto in una vasca di liquami e oli nel ferrarese: le ultime

Non ce l’ha fatta il piccolo, che era stato salvato ieri dalla bis nonna e da un operaio, dopo la caduta in una vasca contenente dei residui di olio. Questa mattina si erano accese le speranze dopo le parole del nonno, che aveva spiegato che il piccolo sembrava avere finalmente i polmoni puliti, dopo l’intervento dei medici. Purtroppo, però, il piccolo è deceduto questa mattina, dopo aver combattuto. Ieri pomeriggio i fatti: il piccolo si trovava in compagnia della sua bis nonna che probabilmente si è distratta per una manciata di secondi, il tempo utile al bambino di 14 mesi di allontanarsi e cadere nella cisterna che conteneva degli oli. La donna si è subito accorta di quanto stava accadendo e non ha esitato a buttarsi nella stessa vasca, nel tentativo di salvare la vita al piccolo. Dopo di lei anche un operaio attirato dalle urla, si è gettato nella stessa vasca; se non fosse intervenuto forse sarebbero morti subito sia la nonna che il bambino. Invece li ha soccorsi ma purtroppo, il piccolo è rimasto troppo in quel materiale.

La vicenda

La drammatica vicenda del piccolo caduto in una cisterna a Portomaggiore

Sono stati i carabinieri di Ferrara, come riporta anche il Corriere della sera, a rendere noto il decesso del piccolo, dopo tutte le cure del caso ricevute in ospedale questa notte. Il bimbo era caduto in una vasca che raccoglieva acque reflue ( secondo altre fonti c’erano anche oli residui nella cisterna) e che era interrata nel cortile dell’abitazione, che è parte comune con la ditta della famiglia. Il bambino era stato trasportato in ospedale in condizioni gravi.

Sono bastati pochissimi secondi per la tragedia. Il piccolo avrebbe camminato sopra una botola di plastica che probabilmente ha ceduto, cadendo nella vasca profonda un paio di metri . Una volta capito cosa era successo, la madre, aiutata da un dipendente dell’azienda di famiglia, ha tirato su il bambino che però è rimasto per diversi minuti senza respirare. Secondo altre versioni sarebbe stata la bis nonna a salvare la vita del piccolo. Non cambia molto la circostanza purtroppo.

Le versioni su questa vicenda sono diverse, spetterà alle forze dell’ordine mettere tutto in ordine per capire cosa è davvero successo al piccolo che lo ricordiamo, aveva solo 14 mesi.