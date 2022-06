Bimbo caduto dal balcone a Soliera: è fuori pericolo, si indaga sulla baby sitter

Una buona notizia oggi, in un periodo drammaticamente ricco di notizie che riguardano bambini molto piccoli per la cronaca nera italiana. Dall’ospedale Maggiore di Modena, dove il piccolo di Soliera è ricoverato da due giorni, dopo esser stato soccorso a causa di una caduta dal balcone di casa, ci sono notizie buone. Il piccolo, un bambino di 14 mesi, sarebbe per fortuna, fuori pericolo. In carcere, con l’accusa di tentato omicidio, al momento c’è la baby sitter del bambino, che lo avrebbe gettato dal balcone. Una dinamica tutta da verificare anche se, come trapela dagli ambienti investigativi, ci sarebbero delle testimonianze a supporto della tesi che vedrebbe la ragazza trentenne, protagonista di questo gesto. Sarebbe stata lei a gettare il piccolo, a cui faceva da baby sitter dal mese di gennaio, dal balcone.

Le condizioni del piccolo, dopo la caduta restano gravi anche se “non è più in pericolo immediato di vita” hanno spiegato dalla struttura ospedaliera dove era stato trasferito immediatamente dopo i fatti con l’elisoccorso.

Domani l’udienza per la convalida del fermo

In paese adesso tutti parlano di quella ragazza che badava al piccolo e raccontano di una giovane donna molto stressata, che stava vivendo un periodo complicato; è attesa per domani l’udienza di convalida dell’arresto di Monica Santi, la babysitter 32enne accusata del tentato omicidio del bimbo. Secondo gli inquirenti, infatti, sarebbe stata lei a gettare il piccolo dalla finestra dell’abitazione in assenza dei genitori che a lei lo avevano affidato così come facevano ormai da diversi mesi. La donna, che dopo il fermo è ancora nel carcere di Sant’Anna a Modena, non ha saputo dare alcuna ricostruzione dei fatti e si è chiusa nel silenzio. In un primo momento il suo legale ha riferito che la ragazza era sotto shock. Ma alcune delle persone presenti, hanno raccontato di una frase scioccante che Monica, avrebbe detto, dopo la caduta del piccolo dal balcone ( o dopo averlo appunto gettato, come reputano gli investigatori). Lo avrebbe fatto per “liberarlo”. Precisamente, secondo quanto hanno riferito due delle testimoni che avrebbero assistito in parte alla scena, la ragazza avrebbe detto: “Il bambino ora è libero“. Secondo la nonna del piccolo, Monica non aveva mai dato prima segni di squilibro o di problemi legati in qualche modo alla sua salute mentale.