Uccide Lidia la sua ex, poi scappa ammazza la sua attuale fidanzata e si toglie la vita: le ultime da Vicenza

E’ una storia con un inizio drammatico e un finale ancor più tragico quella che arriva da Vicenza. Questa mattina vi avevamo raccontato di un femminicidio: Lidia è stata uccisa dal suo ex, con il quale probabilmente aveva un appuntamento, questa mattina. L’uomo l’ha freddata a colpi di pistola mentre Lidia era ancora a bordo della sua auto. Poi è iniziata una vera e propria caccia all’uomo. L’assassino infatti, come avevano raccontato anche alcuni testimoni, era scappato. Pochi minuti fa, l’epilogo tragico di questa vicenda. L’assassino infatti si è tolto la vita ma prima di farlo, ha ucciso ancora. Ha ucciso la sua attuale fidanzata, commettendo in poche ore, due femminicidi.

Uccide la sua ex poi scappa, ammazza la sua fidanzata e si toglie la vita

Il delitto era avvenuto in strada verso le 9.30. Il killer in fuga era ricercato dalle forze dell’ordine con posti di blocco in tutta la provincia, reparti speciali e l’impiego di un elicottero. Sul luogo dell’omicidio si era portata la scientifica e il pm di turno Serena Chimichi. Nel pomeriggio gli inquirenti hanno trovato l’auto dell’uomo, a bordo c’erano due cadaveri. Una scoperta sconcertante. Nella macchina infatti, c’era il cadavere del killer e quello della sua attuale compagna . L’uomo era fuggito con lei. Non sapremo mai se anche la donna era in compagnia dell’assassino durante il primo omicidio e ha dovuto assistere a questa giornata folle.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo avrebbe prima ucciso la sua attuale fidanzata e poi si sarebbe tolto la vita. Sul posto, come riferiscono i media locali veneti, stanno arrivando gli artificieri per scongiurare l’ipotesi che all’interno della vettura ci possano essere ordigni esplosivi.