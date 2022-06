La rabbia del fratello di Er Patata: al funerale di Roberto nessun collega, nessun regista

Nella puntata di Pomeriggio 5 in diretta oggi su Canale 5, Barbara d’Urso ha mostrato le immagini dei funerali di Roberto Brunetti, Er Patata. Questa mattina, sotto il cielo soleggiato di Roma, l’ultimo saluto all’attore romano, nella chiesa degli artisti. Per l’addio, i familiari, i suoi amici di una vita e la gente del popolo, i suoi ammiratori. E’ proprio a loro che va il ringraziamento di Daniele, il fratello dell’attore. In diretta con Barbara d’Urso infatti, il Brunetti non nasconde la sua delusione. “Barbara voglio ringraziare la gente comune, che oggi era lì” ha detto il fratello di Er Patata. Ha poi fatto notare invece che chi non c’era, erano gli attori con i quali Roberto ha lavorato in tanti anni di lunga carriera costellata anche da successi importantissimi. “Non c’era un attore, non c’era un regista, eppure lui è sempre stato disponibile con tutti” ha detto il fratello dell’attore, un po’ arrabbiato, un po’ deluso. Nella diretta con la trasmissione di Canale 5 ha fatto notare che probabilmente da lassù, anche suo fratello ci sarà rimasto male, non vedendo nessuno nel giorno dell’ultimo addio. Si è detto comunque rasserenato dal fatto che per questo saluto, ci fossero delle persone che volevano davvero bene a Roberto, e questo è sicuramente importantissimo.

Oggi l’ultimo saluto a Er Patata: si attende l’autopsia

Il fratello dell’attore ha anche spiegato che al momento non ci sono delle novità sulle indagini per la morte di Roberto ma che si indaga su tutte le direzioni. Saranno gli esami autoptici a rivelare come è morto Brunetti mentre le forze dell’ordine cercano anche di capire se avesse visto qualcuno, quel giorno. E’ stato riscontrato infatti un anomalo traffico telefonico nella giornata della sua morte.

Daniele invece, ha anche fatto vedere un video, registrato poche settimane fa, con un sorridente Roberto, sempre con la battuta pronta. E poi ha anche mostrato un messaggio che l’attore gli aveva mandato pochissimi giorni fa. Avrebbe infatti voluto festeggiare il suo compleanno e in un audio ironico, invitando suo fratello per una pizza insieme scherzava: “Non ti preoccupare, non mi devi fare un regalo da centinaia di euro, basta un pacchetto di sigarette.”