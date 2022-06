Da Sesto San Giovanni la storia di Gianluca che ha ucciso e fatto a pezzi suo padre

Una drammatica notizia di cronaca nera ha scosso l’Italia il 12 giugno 2022. Tutto è iniziato questa mattina, intorno alle 9 quando le forze dell’ordine ricevono una telefonata. E’ un uomo che chiede aiuto e si denuncia: ha appena ucciso suo padre. E’ la storia di Gianluca che, dopo aver commesso l’omicidio, chiede aiuto e confessa: “Correte, venite qui, ho ucciso mio padre”. Queste le parole che il ragazzo, uno studente di 19 anni, ha usato al telefono per chiedere aiuto. La telefonata è arrivata alla centrale del 112 Tutto questo è successo a Sesto San Giovanni, hinterland est di Milano. Gianluca Loprete, 19 anni, studente, incensurato, sofferente di problemi psichici e in cura al Cps di zona, ha ammazzato il padre di 57 anni, Antonio Cristiano Loprete.

Il 19enne risulta essere in cura da anni, fin da bambino, per problemi psichiatrici gravi. L’ultimo accesso al Cps di Sesto risulta la scorsa primavera. La vittima , un bancario, incensurato, separato dalla moglie , viveva insieme al figlio Gianluca; mentre la madre, di origini ecuadoriane, risulta residente in Alto Adige. Nessuno riesce a trovare, una sola ragione per questo dramma.

Gianluca ha ucciso e fatto a pezzi suo padre: le ultime da Sesto San Giovanni

Gianluca, dopo aver ucciso suo padre, ha chiamato i militari per confessare il delitto nella casa di famiglia di fronte all’ospedale dell’ex Stalingrado d’Italia.

Quando i carabinieri della Compagnia di Sesto, sono arrivati sul posto, hanno trovato il ragazzo in stato di choc con ancora un coltello insanguinato nelle mani. Il cadavere straziato era in camera da letto: dopo aver ucciso il padre Antonio, Gianluca l’ha fatto a pezzi. Non è ancora chiaro quando il padre del ragazzo è stato ucciso. Alcuni vicini di casa, dicono di aver visto il signor Antonio intorno al mezzogiorno del sabato, potrebbe quindi esser morto tra il pomeriggio del sabato e la mattina di domenica.